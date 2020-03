Family Food Fight, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich di nuovo insieme come giudici: il talent culinario di Sky con protagoniste sei famiglie italiane

Nuovo talent in casa Sky, stavolta con la famiglia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I due che negli ultimi anni hanno fatto parte della giuria di di Masterchef, nel corso dell’ultima edizione, non hanno avuto il piacere di lavorare insieme, data l’assenza di Joe. Ma adesso sono pronti a tornare sul piccolo schermo per portare un nuovo programma culinario, in cui assieme a loro vedremo anche la mamma di Joe Bastianich. Scopriamone qualcosa in più…

Un talent culinario formato famiglia, a partire dalla conduzione! Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e mamma Lidia Bastianich. Il programma andrà in onda tutti i giovedì a partire dal 12 marzo, su Sky Uno dalle 21:15. Più che un talent questo è più uno show, in cui vedremo sfidarsi delle famiglie, per contendersi il premio da 100 mila euro. Le protagoniste saranno 6 famiglie italiane, provenienti da i vari Comuni Italiani che si troveranno a sfidarsi a colpi di frustini e mestoli per essere poi giudicati dai tre professionisti culinari. Il cooking show è la versione Italiana di uno Show Australiano che ha riscosso enorme successo anche in America. La sfida procede così: le tre famiglie che riescono a conquistare i palati dei tre temibili giudici passeranno automaticamente alla puntata successiva, le tre famiglie che invece non convinceranno i giudici torneranno in cucina per giocarsi la salvezza.

Le Famiglie in gara sono:

Famiglia Magistà proveniente da Conversano a Bari Famiglia Benziadi proveniente dalla -sicilia di origini Algerine Famiglia Scaianelli da Bergamo Famiglia Raviele di Piedimonte Matese in provincia di Caserta Famiglia Lucini di Nettuno in provincia di Roma Famiglia De Florio da Rimini

In ogni puntata ci saranno dei super ospiti che aiuteranno i giudici a giudicare le famiglie.