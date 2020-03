Bianca Guaccero, l’annuncio inaspettato: “Non mancate!”, gioia per i fan

Bianca Guaccero, l’annuncio inaspettato su Instagram: “Non mancate!”, ecco cosa ha detto la conduttrice di ‘Detto Fatto’, gioia per i suoi tantissimi fan.

Bianca Guaccero è davvero amatissima dal pubblico e molto seguita, sia in tv che sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 617mila followers, tutti innamorati della sua bellezza e soprattutto del suo grande talento. Attrice, conduttrice, e cantante, la Guaccero è davvero ‘multitasking’ e capace di incantare il pubblico con le sue molteplici doti, oltre che con il suo fascino e il suo fisico da urlo. Dal 2018 ‘entra’ tutti i giorni nelle case degli italiani con il programma ‘Detto Fatto’, che tiene compagnia alla gente con tanti piacevoli e divertenti tutorial. Il programma adesso è stato chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, ma Bianca mancava già da qualche giorno. La sua assenza non ha nulla a che vedere, per fortuna, con il Covid-19, ma è legata a una forte gastroenterite, come lei stessa ha spiegato sui social. Poco fa la conduttrice ha fatto un nuovo, inaspettato, annuncio su Instagram: ecco cosa ha detto, la notizia ha reso felicissimi i suoi fan.

Bianca Guaccero, l’annuncio su Instagram è inaspettato: ecco cosa ha detto la conduttrice ai suoi fan

E’ un momento davvero duro e delicato per l’Italia intera, che si trova a combattere con l’emergenza Coronavirus. Le direttive del Governo parlano chiaro e chiedono alla gente di non uscire di casa, se non per necessità imprescindibili. La quarantena è difficile per tutti e i social sono sicuramente un modo per tenersi compagnia anche a distanza. Lo sanno bene i vip, molti dei quali stanno intrattenendo i loro followers attraverso dirette e video su Instagram. Bianca Guaccero, anche lei seguitissima sui social, ha fatto un inaspettato annuncio poco fa, rendendo felicissimi i suoi fan. “Vi aspetto tutti alle 16 a casa mia per un caffé”, ha detto la conduttrice di ‘Detto Fatto’, che ha poi continuato: “Non mancate! Verranno a trovarmi anche tanti amici!”

Il messaggio di Bianca può sembrare strano, visto che nessuno può uscire di casa per andare a trovare i propri amici, ma è lei stessa a specificare alla fine del post che si tratterà di un incontro virtuale, probabilmente di una diretta o di una videochiamata collettiva, attraverso la quale i suoi fan e i suoi amici potranno condividere con lei il momento del caffè pomeridiano. Davvero una fantastica iniziativa, siete d’accordo?