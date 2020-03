Grande Fratello Vip, la confessione di Antonio Zequila arriva nella sauna : c’entra Sharon Stone.

È senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Antonio Zequila, il ‘latin lover’ della Casa più spiata della tv. Il napoletano ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, che dimostra giorno dopo giorno nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma una delle caratteristiche principali di Zequila, si sa, è la sua ‘arte amatoria’. I racconti sulle sue conquiste sono all’ordine del giorno e, tra queste ci sarebbe anche il chiacchieratissimo flirt con Adriana Volpe. Un flirt che la conduttrice nega a spada tratta, ma che Antonio continua a confermare. Quale sarà la verità? Probabilmente non lo sapremo mai. Ma, nel fratello, Zequila sembra aver deciso di non volerne parlare più E, durante una chiacchierata in sauna con Antonella Elia, il concorrente si lascia andare a un nuovo racconto, ma che riguarda una famosissima attrice di Hollywood: Sharon Stone! Scopriamo le sue parole.

Grande Fratello Vip, la confessione di Antonio Zequila: l’incontro con Sharon Stone

Una chiacchierata molto intensa, quella tra Antonio Zequila e Antonella Elia nella sauna del Grande Fratello Vip. L’argomento della discussione è quello più ‘caldo’ delle ultime settimane: la presunta storia di Antonio con Adriana Volpe. Il napoletano sottolinea come lui non avrebbe mai voluto parlarne ma, provocato da Denver e teso per la nomination, si è fatto sfuggire il ‘gossip’. Che però descrive così: “Si tratta di una situazione che risale al 2005, una cosa retrodatata!”. Ma alla domande insistenti di Antonella, Zequila non può che rispondere: “Ma non abbiamo avuto una relazione, ci siamo conosciuti. L’ho pure confusa con un’altra, lo sai che ultimamente con la testa non ci sto più. Basta, non ne voglio parlare più”. Ed è a quest punto che il concorrente decide di non voler dare più spazio a questa presunta storia con Adriana, per parlare, piuttosto, di Sharon Stone. Proprio così! Antonio e l’attrice si sono incontrati a Parigi: “Ero all’Hotel Ritz, mentre leggevo il giornale, mi appare Sharon Stone. Le ho fatto i complimenti, lei è stata molto carina, molto bella ed elegante. C’erano le guardie del corpo, ma mi e piaciuto molto. A me piace volare alto capisci? Non mi piace volare basso.”

Ma Antonella Elia ha qualcosa da ridire: “Qualsiasi donna ha diritto di essere considerata ‘alta’. Non è che perché una è Sharon Stone e l’altra è Antonella Elia, Sharon Stone è meglio di me perché ha fatto 15 film e io no!“. E Zequila sottolinea come alcuni attori e attrici abbiano il fascino del mito: “È come se tu vedi Richard Gere!”. Ma la Elia continua a non essere d’accordo con la ‘scala di valori’ proposta da Zequila: “Inutile, non se ne viene a capo!”