Coronavirus, Nicola Porro spiega: “Non ho più la febbre, forse sono guarito”. Con un video appena pubblicato ha fatto sapere a tutti come si sente adesso, poi l’appello…

Nicola Porro ha scoperto di essere positivo al Coronavirus negli ultimi giorni. Il famoso conduttore tv ha girato diversi video, pubblicandoli sui propri canali social, per dire la sua. Ma, innanzitutto, per far sapere a tutti come sta e come sta passando questi giorni. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha spiegato che non si tratta della classica influenza che ‘va via in pochi giorni’. Ha anche detto che di sera sta peggio rispetto alla mattina e che nell’ultimo periodo sono tantissime le persone che lo contattano anche solo per sapere quali sono i sintomi.

Come sta Nicola Porro? “Non ho più la febbre”

Le sue parole arrivano direttamente dal canale Instagram. In un video, ha spiegato dettagliatamente la situazione e come si sente in questo momento. “La febbre non ce l’ho più e quindi forse, probabilmente, questo virus l’ho sconfitto e come me probabilmente tantissime persone lo sconfiggono con la Tachipirina, stando a casa come successo a me per tre quattro giorni di febbre, ma non vi voglio rompere le scatole per questa comunicazione da Grande Fratello, ma perché tanti di voi mi hanno chiesto come stavo”.

L’appello al Governo: “Un ospedale in Lombardia”

L’intento di Nicola Porro è di arrivare, con questo messaggio, alle Istituzioni. Ha chiesto, infatti, la costruzione di un ospedale in Lombardia: “Visto che tutti fanno appelli voglio fare un appello anche io, molto molto concreto: siccome il problema di questo virus riguarda la Lombardia e riguarda in particolare coloro che vanno in terapia intensiva, riguarda la mancanza di ventilatori in terapia intensiva e di ospedali in terapia intensiva, faccio un solo appello, perché non si permette alla Regione Lombardia e alla Fiera di fare un ospedale di 400 persone al posto della vecchia Fiera?”.