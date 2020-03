Leonardo Greco, arriva la bella notizia: le parole dell’ex tronista

È arrivata una bellissima notizia per Leonardo Greco, ad annunciarlo è egli stesso sul suo account Instagram: ecco le parole dell’ex tronista

Leonardo Greco è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ragazzo ha partecipato al dating show nella stagione 2010/2011. Egli, dopo un percorso abbastanza lungo, decise di scegliere Diletta Pagliano, che gli disse di sì ed uscirono insieme dal programma. La loro storia d’amore fu una delle più amate dal pubblico. Leonardo e Diletta sembravano fatti l’uno per l’altra, ma la loro favola non ebbe un lieto fine. Oggi hanno intrapreso una strada e un percorso diverso. Leonardo, purtroppo, sul suo percorso ha incontrato un grosso ostacolo: il Coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne è risultato positivo al temibile virus proveniente dalla Cina, che ha messo in ginocchio anche il nostro paese. Greco è stato ricoverato in ospedale, ma dopo alcuni giorni sembra stia rivedendo la luce.

Leonardo Greco, la bella notizia dell’ex tronista

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il nostro paese. Tutte le regioni contano qualche contagio, nessuna è rimasta immune. Proprio per questo motivo, il governo ha allargato totalmente la zona rossa, proclamando l’intero paese come “zona protetta”. Gli italiani sono stati ‘costretti’ a limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare a fare la spesa. Tra i contagiati da Coronavirus, vi è anche Leonardo, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo l’ha annunciato attraverso il suo account Instagram: “Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco, mentre scrivo ho le lacrime agli occhi. Ho bisogno dell’ ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente la febbre, ho una polmonite interstiziale”. Una situazione molto criticata, come sottolineato anche dalla fidanzata Cinzia in un’intervista a Today: “Leonardo provava un senso di malessere, poi domenica è arrivata la febbre. La sera stessa ha iniziato ad avere una tosse secca”. Dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Sacco di Roma, la situazione pare stia migliorando. Proprio poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno splendido annuncio sul suo account Instagram: “Torno a casa. Oggi mi dimettono. Continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo”.

Una bella notizia che fa ben sperare, una notizia che dà sollievo soprattutto alle migliaia di persone ricoverate negli ospedali, o addirittura intubati. Resistiamo, restiamo a casa, andrà tutto bene.