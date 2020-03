GF Vip, il flash mob delle 18 arriva anche nella Casa: i concorrenti si riuniscono in giardino e cantano Azzurro.

Oggi, 14 marzo 2020, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati nuovamente aggiornati sull’emergenza Coronavirus che ha coinvolto il nostro Paese. Riunitisi in salotto, ai vip è stato mostrato un video messaggio di Alfonso Signorini, il quale ha descritto accuratamente la situazione attuale in Italia, aggiornando i concorrenti sui nuovi dati e provvedimenti presi dal Governo italiano. Una clip che, inevitabilmente, ha scosso i concorrenti, che sono sempre più preoccupati per tutto ciò che sta accadendo in Italia. E, per sentirsi più uniti a quanti stanno affrontando questo terribile periodo, i vip hanno partecipato al flash mob delle 18.00. I concorrenti infatti sono stati informati della meravigliosa iniziativa ideata proprio dagli italiani per sentirsi meno soli e ringraziare i medici e tutti coloro che lottano negli ospedali. In cosa consiste? Nel cantare tutti insieme dalla finestra o dal balcone delle proprie abitazioni. I Vip si sono uniti al canto, intonando Azzurro di Adriano Celentano.

Un momento davvero suggestivo, quello che hanno vissuto i ragazzi del Grande Fratello Vip poco fa. Proprio come è accaduto in tante case di Italia, anche in quella più spiata della tv è partito il flash mob delle ore 18.00. Un modo per sentirsi più uniti, in un momento così difficile per la nostra nazione. Dopo l’inno nazionale, cantato ieri, questa sera era la volta di Azzurro di Celentano. A informare tutti è stato Patrick: “Cantiamo Azzurro alle 18:00, lo fa tutta Italia”. E così anche i vip si sono riuniti in giardino, intonando il famoso brano. Ecco il video di quel momento, postato poco fa sulla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5:

Un momento davvero toccante, in cui i concorrenti non hanno nascosto le loro emozioni e, come nel caso di Antonella, le lacrime. Terminata la loro canzone, infatti, i ragazzi sono rimasti in giardino e hanno sentito la musica provenire dall’esterno. Probabilmente, dalle abitazioni romane vicine che si trovano vicino alla Casa.

Tra le canzoni ascoltate dai ragazzi in giardino, anche l’inno di Mameli, che ha emozionato davvero tanto i concorrenti. Che non hanno perso tempo ad unirsi al canto dei cittadini di Roma.