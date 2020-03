Black or White: trama, cast e curiosità su Kevin Costner, il protagonista

Trama e cast del film con Kevin Costner, Black Or White: cosa sappiamo sull’attore di Balla Coi Lupi.

Va in onda questa sera su Rai 1 un nuovo film intitolato Black or White. L’appuntamento classico del sabato con i Soliti Ignoti è stato rimandato per via dell’emergenza Coronavirus e così, per allietare tutti gli italiani che sono a casa, ecco un film molto intenso e appassionante per trascorrere un paio d’ore concentrati su qualcosa di particolare e “lontano dalla realtà”. Almeno dalla nostra di questo periodo. Vediamo allora insieme la trama di Black or White, il cast e qualche curiosità su Kevin Costner, il protagonista del film .

Trama Black Or White

La trama di Black Or White racconta dell’avvocato Elliot Anderson che sta affrontando il lutto di aver perso la moglie in un incidente d’auto. Una tragedia che si aggiunge a quella già vissuta in passato per cui la loro figli 17enne era morta nel dare alla luce una bambina, Eloise. Elliot si trova così solo con la piccola nipote che sta chiaramente crescendo come una figlia, ma si lascia spesso andare all’alcool. A creare ulteriore caos arriva la nonna paterna di Eloise che vorrebbe la custodia della piccola nonostante il figlio, quindi il padre della bambina, è un tossicodipendente. Ma Elliot non molla e lotta con tutti i mezzi legali possibili ed immaginabili per tenere con sé la piccola Eloise.

Tutti gli attori del cast oltre a Kevin Costner

Il cast del fim è composto da:

Kevin Costner: Elliot Anderson

Octavia Spencer: Rowena Jeffers

Gillian Jacobs: Fay

Jennifer Ehle: Carol

Anthony Mackie: Jeremiah Jeffers

Bill Burr: Rick Reynolds

André Holland: Reggie Davis

Paula Newsome: Giudice Margaret Cummings

Jillian Estell: Eloise Anderson

Mpho Koaho: Duvan Araga

Joe Chrest: Dave

Claire McReynolds: amica di Eloise

Kevin Costner: moglie, vita privata e carriera

Il protagonista del film è Kevin Costner che probabilmente tutti ricorderemo come grandissimo attore in alcuni film come Balla Coi Lupi. Il mondo con gli indiani d’America lo ha sempre affascinato anche perché nel suo corpo scorre sangue cherokee oltre che inglese, irlandese, tedesco e scozzeso. Un mix perfetto possiamo dire. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è l’ultimo di tre fratelli, anche se uno dei tre è tragicamente morto dopo la nascita. Ha sposato l’attrice Cindy Silva con cui ha avuto tre figli. Nel 1994 dopo più di 20 anni di matrimonio i due hanno divorziato e lui ha avuto diverse relazioni come quella con Christine Baumgartner o Bridget Rooney.

La sua carriera inizia negli anni ’80 con il film The Untouchables – Gli intoccabili, ma come abbiamo detto il film che lo consacra al successo è Balla coi lupi. Lo ricordiamo poi anche in altri film come Robin Hood – Principe dei ladri, Guardia del corpo (The Bodyguard), JFK – Un caso ancora aperto fino a Un mondo perfetto, Waterworld, Le parole che non ti ho detto, Il segno della libellula – Dragonfly, The Guardian – Salvataggio in mare.