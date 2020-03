Temptation Island, un’amatissima ex concorrente è incinta: l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa.

È stata una delle protagonista più amate dell’edizione di Temptation Island di due anni fa. Parliamo di Lara Zorzetto, che nel reality dedicato ai sentimenti si è presentata con quello che ormai è il suo ex fidanzato, Michel Di Giorgio. Durante la trasmissione, Lara si è distinta per la sua simpatia, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Carattere che l’ha aiutata a mettere fine alla relazione con Micheal, dopo un percorso davvero turbolento nel programma. Ma, oggi, l’esperienza a Temptation è solo un lontano ricordo per Lara. L’ex concorrente del reality ha ritrovato l’amore con Mattia Monaci: tra i due l’amore prosegue a gonfie vele. E, poche ora fa, Lara ha pubblicato un post che ha emozionato tantissimo i suoi followers. Con una dolcissima immagine dell’ecografia, Lara annuncia a tutti di essere incinta del suo primo bebè. Un post da brividi, quello dell’ex concorrente di Temptation Island, che è al sesto mese di gravidanza.

Temptation Island, un’amatissima ex concorrente è incinta: l’annuncio di Lara Zorzetto

Lara Zorzetto è in dolce attesa: l’ex concorrente di Temptation Island diventerà mamma tra qualche mese, per la prima volta. Ad annunciarlo è stata proprio lei, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. “Ora sapete perché per ore sparivo e non postavo, la pancina ormai si fa vedere…Io e Mattia possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba”. Con queste parole, Lara annuncia sui social di essere incinta. La Zorzetto spiega di aver atteso un po’ di tempo per comunicarlo pubblicamente, ‘per essere certa che fosse tutto ok e non ci fossero complicazioni’. Lara descrive il suo splendido rapporto con Mattia, diverso da tutti gli altri, e dichiara: “Non potrei essere più felice di così!”

Il post in pochissimo tempo è stato invaso dai likes e i commenti dei followers: una pioggia di auguri per l’ex concorrente di Temptation. Non possiamo che unirci a tutti loro, mandando i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori!