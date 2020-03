GF Vip, in casa sono stati vissuti degli attimi di vera e propria tensione tra Valeria Marini e Fernanda Lessa: cos’è successo tra le due donne.

Una nuova settimana è iniziata al Grande Fratello Vip. E, data l’emergenza Corovirus, lo stato d’animo di ciascun concorrente non è affatto uno dei migliori. Nonostante siano rinchiusi all’interno della casa di Cinecittà, tutti i Vip in gioco non possono fare a meno di pensare a quanto stia accadendo a tutti i loro familiari e a tutti gli italiani. Quindi, è più che giusto che basta davvero poco per far scatenare una lite. È proprio questo quello che è successo, qualche ora fa, tra Valeria Marini e Fernanda Lessa. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, tra le due donne dello spettacolo si sono vissuti degli attimi di tensione. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, tensione tra Valeria Marini e Fernanda Lessa

Era poco prima di cena nella casa del GF Vip quando Valeria Marini, in veranda con Antonio Zequila e Paolo Ciavarro, si è lasciata andare a delle considerazioni che non sono affatto piaciute a Fernanda Lessa. Non sappiamo cosa abbia detto in particolare la showgirl sarda, sia chiaro. Fatto sta che, immediatamente, la modella brasiliana ha fatto chiaramente sentire la sua opinione. ‘Le cose importanti sono altre’, dice la Lessa alla sua compagna di viaggio. Immediata è stata la reazione della showgirl. Che, come al suo solito fare, non si è affatto stata zitta. ‘Io non stavo parlando con lei, ma parlavo con Antonio che è l’unico che mi da un attimo di tranquillità’, dice Valeria.

Nel frattempo, Paolo Ciavarro ha cercato di stemperare la tensione tra le due donne. ‘Lascia perdere, ci penso io dopo’, dice il figlio di Eleonora Giorgi. Mentre, dal canto suo, Valeria Marini risponde: ‘Non è la prima volta che scapoccia con me, che ne sai!’.