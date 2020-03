Domenica In, trasmissione sospesa a causa del Coronavirus: arriva l’annuncio di Mara Venier arriva sui social.

L’emergenza Coronavirus ha decisamente sconvolto ogni ambito della nostra nazione. E, inevitabilmente, anche la programmazione tv ha subito notevoli cambiamenti. Molte trasmissioni sono state sospese a causa della grave emergenza sanitaria che è scoppiata nel nostro Paese. Sia Rai che Mediaset hanno deciso di cancellare molti programmi, sia per l’impossibilità di registrarli, che per dare maggiore spazio all’informazione e alla cronaca in diretta. Alla lista delle trasmissioni Rai momentaneamente cancellate si aggiunge anche Domenica In. L’annuncio è arrivato poco fa sul profilo Instagram della padrona di casa, Mara Venier. Ecco cosa ha scritto sui social.

Domenica In, trasmissione sospesa: arriva l’annuncio di Mara Venier

“Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza”. È con queste parole che Mara Venier annuncia ai suoi followers che domani Domenica In non andrà in onda. La conduttrice manda un abbraccio virtuale ai suoi fan di Instagram, comunicando la decisione della Rai. Una decisione che segue quelle degli scorsi giorni. Tante trasmissioni, infatti, sono state già sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Da Ballando con le stelle, a Vieni da me, tanti conduttori hanno dovuto salutare il pubblico, fino a data da destinarsi. Poco fa è stata la volta della Venier, ecco il post apparso sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Anche Domenica In, quindi, ha dovuto ‘arrendersi’ alla terribile emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese. Non è ancora noto cosa andrà in onda, su Rai Uno, al posto della trasmissione di Mara Venier. Cambiamenti anche in casa Mediaset, per la giornata di domenica: il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, Domenica Live, è stato sospeso. Live Non è la D’Urso, invece, andrà regolarmente in onda in prima serata.