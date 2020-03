C’è Posta Per Te, Carmelo e Simona chiedono di incontrare le figlie di lui: le tre ragazze non accettano la storia d’amore tra il padre e la sua compagna.

Questa sera su Canale 5 c’è l’ultima puntata di questa incredibile stagione di C’è Posta Per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi regala sempre tante emozioni e ogni sabato tiene compagnia al pubblico, spesso con ospiti importanti, da Johnny Depp fino ad Antonio Banderas e tanti altri. Anche questa sera, per l’ultima volta, il programma sta regalando momenti imperdibili. La prima storia è quella di Carmelo e Simona, che stanno insieme da 9 anni e hanno un figlio, il piccolo Antonio. La posta, però, è per le tre figlie di Carmelo, che non hanno mai accettato la compagna del padre: ecco cos’è successo.

C’è Posta Per Te, la storia di Carmelo e Simona: le tre figlie di lui non accettano la compagna del padre

La prima storia della puntata di C’è Posta Per Te in onda questa sera vede protagonista Carmelo, che ha mandato la posta alle sue tre figlie e ai loro fidanzati per chiedere loro di incontrare per la prima volta la sua compagna Simona, che è con lui da 9 anni e con cui ha avuto anche un bambino, Antonio. Carmelo e Simona si sono conosciuti quando entrambi erano sposati e in crisi. Se Simona lascia subito suo marito per Carmelo, lui non riesce a lasciare la sua famiglia perché ha un rapporto bellissimo con le sue tre figlie. Poi non ce la fa più e decide di andare a vivere con Simona, salvo poi fare un ulteriore tentativo di tornare con sua moglie per il bene delle figlie. Ma il matrimonio naufraga di nuovo e Carmelo va a convivere definitivamente con Simona. Le sue figlie vivono male questa relazione e continuano a vedere il loro padre, ma non vogliono avere rapporti con la sua compagna. Hanno smesso anche di vedere i nonni paterni da quando loro hanno accettato la storia tra Carmelo e Simona.

Quando le ragazze entrano in studio, i due cercano di far capire loro che il rapporto con il papà può essere bello anche se nella sua vita c’è Simona. Quest’ultima spiega loro che suo padre sta male senza vederle e che la sua casa per loro è sempre aperta. Anche Carmelo chiede alle figlie la possibilità di conoscere la sua compagna, perché lui non è solo e non riesce più a dividersi tra le sue figlie e la sua nuova famiglia. “Non abbiamo mai pensato che non ci volesse bene, ma avremmo voluto che fosse più presente con noi e che ci facesse capire che preferiva noi alla sua compagna. Avevamo un rapporto bellissimo”, spiegano le tre ragazze, che non riescono ancora ad accettare l’allontanamento del padre dalla loro casa.

Emanuela, Claudia e Giuliana hanno ‘messo alla prova’ il padre in questi anni per vedere se lui le metteva al primo posto e a volte non si sono sentite indispensabili per lui. “Ci manda solo messaggi, lo vorremmo più presente”, dicono le ragazze, ma Carmelo spiega che non riesce a essere presente se loro non vanno mai a casa sua e devono incontrarsi solo per strada. “Simona per noi è la causa della nostra sofferenza. Non riusciamo ad avere nemmeno un rapporto civile, nemmeno un saluto”, spiegano le ragazze, che non si dicono ancora pronte a conoscere e accettare la nuova vita del padre, in particolare la sua compagna, e non vogliono avere un rapporto con lei. Alla fine, però, dopo le parole di Carmelo, Simona, Maria De Filippi e dei loro fidanzati, le tre sorelle hanno deciso di aprire la busta e di stringere la mano a Simona. “Per ora niente di più”, hanno sottolineato, aprendo comunque la possibilità a un inizio di rapporto.