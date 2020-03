Durante la puntata di domenica 15 Marzo di Live-Non è la D’Urso, Luigi Di Maio è intervenuto in diretta per dare delle importanti novità.

La puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 15 Marzo, come preventivato, è stata principalmente dedicata all’emergenza Coronavirus. Con il suo splendido abito ricco di pailettes di color verde, Barbara D’Urso è stata al timone di un appuntamento davvero importante. Le interviste, le esclusive e i servizi, come sempre, sono stati davvero numerosi. E, soprattutto, sono stati tutti di un’importanza davvero unica. A partire dall’intervista a Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri. Che, a pochi istanti prima di iniziare un Consiglio Straordinario di tutti i Ministri, ha chiaramente detto che a breve verranno prese delle importanti decisioni per tutta l’Italia. Ecco cosa ha dichiarato il Ministro in diretta televisiva.

Luigi Di Maio a Live-Non è la D’Urso: l’importante novità

‘È vero che tra un po’ ci sarà un Consiglio dei Ministri Straordinario?’, così inizia Barbara D’Urso a parlare con Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri. Immediata e decisa è stata la risposta del politico. Che non soltanto ha confermato quanto chiesto poco prima dalla padrona di casa di Live-Non è la D’urso, ma anche dichiarato che, a breve, verranno varate delle regole, delle leggi che riguardano la vita di tutti i giorni delle famiglie che stanno rispettando il decreto ‘io sto a casa’. Le novità date dal ministro sono davvero importanti. Ma vediamo nel minimo dettaglio di che cosa parliamo.

‘Le Partita Iva, in questo momento, nessuno sta lavorando. Stanzieremo una cifra, circa 500-600 euro al mese, per ogni persona finché non usciremo da questa crisi. Rinvieremo mutui, fidi, pagamenti che riguardano le tasse. E, poi, c’è il personale medico, a cui daremo un piccolo aumento di stipendio, ma non sarà mai abbastanza. Ci sarà un bonus baby-sitter da circa 600 euro al mese, ma se sei del personale medico circa 1000 euro. Riconosceremo la cassa integrazione alle imprese con un solo dipendente’, queste le principali novità elencate da Luigi Di Maio che verranno prese in questo nuovo decreto. ‘Ce la stiamo mettendo tutta che, da questa difficoltà, nessuno perda il lavoro’, continua il ministro degli affari esteri.

Quando arriveranno le mascherine?

Nel corso della sua intervista a Live-Non è la D’Urso, Luigi Di Maio ha anche confermato l’acquisto di 5 milioni di mascherine e di 150 ventilatori polmonari indispensabili per l’incubazione dei pazienti. Ecco, ma quando arriveranno? Stando a quanto dichiarato in diretta televisiva, il contratto è stato firmato quest’oggi. Quindi, seppure non con certezza, a breve arriveranno nel nostro paese.