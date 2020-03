Coronavirus, Mara Venier e l’amara confessione: “Non lo sto vedendo”

Domenica In si ferma e anche Mara Venier sta a casa: nella foto social il messaggio di forza, ma poi spunta l’amara confessione.

Le misure imposte dal Governo Conte per sconfiggere e trasformare il Coronavirus solo in un brutto ricordo sono rigide. Bisogna rimanere a casa, è questo l’unico modo per arginare il contagio, farlo rallentare e cancellarlo. Solo che queste misure così dure ci impongono anche una lontananza forzata dalle persone che amiamo. Mara Venier così, in un post su Instagram oggi ha cercato di tirare un po’ sul il morale ai suoi fan, ma ha anche fatto un’amara confessione sulla sua vita in questa quarantena.

Mara Venier sui social: “Forza”, ma poi la confessione

Io Resto a Casa. Lo dicono tutti, vip compresi e si può uscire solo ed unicamente per fare la spesa, per andare in farmacia o per andare a lavorare qualora non sia stato realizzato il telelavoro o smart working che dir si voglia. Certo, è dura, ma tutti ci stiamo impegnando in questa battaglia al fine di fermare la pandemia e tornare il prima possibile alla normalità. Anche le star dello spettacolo, costrette a casa anche loro magari ad interrompere persino le loro attività. Così Mara Venier, direttamente dal terrazzo della sua abitazione a Roma, assieme al marito, Nicola Carraro ha postato una foto su Instagram in cui la didascalia recita: “Un po’ d’aria, forza amori della zia”.

Mara Venier confessa: “Anche io non vedo mio nipote”

A seguito di questo post così semplice, ma esplicativo, sono arrivati moltissimi commenti, soprattutto di persone adulte e anziane che avevano sempre trovato in Mara Venier e nel suo programma domenicale un po’ di sfogo e distrazione. Tra i tanti commenti una donna chiede alla padrona di casa di Domenica In come sopperire alla mancanza fortissima dei nipotini. “Mara non posso vedere il mio nipotino per il virus, mi manca tanto tu come fai?”. La zia d’Italia, tristemente confessa: “Purtroppo non lo sto vedendo”.

Anche Mara Venier quindi, seppure stia soffrendo per la mancanza e la lontananza dei figli e dei nipotini sta alle regole della quarantena e aspetta. Del resto, in molti cercano di farsi forza pensando a quando sarà bello il momento di riabbracciare amici e parenti.

Domenica In: lo stop per il Coronavirus

In questo periodo il Coronavirus ha imposto lo stop anche a molte trasmissione televisive come Domenica In, attualmente condotto proprio dalla Venier. È la prima volta da 44 anni che la trasmissione si ferma ed è, senza dubbio uno shock. Sia per le persone a casa, sia per chi nel programma ci lavora da moltissimo tempo e, per la prima volta da che ne abbiamo memoria, si è fermato tutto. Restiamo a casa dunque. Restiamoci ora per uscire prima possibile!