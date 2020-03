Amici 19, Valentin posta su Instagram proprio quelle immagini

Valentin Alexandru, dopo l’eliminazione dal talent show Amici 19, ha pubblicato su Instagram proprio quelle immagini: ecco di cosa si tratta

La diciannovesima edizione di Amici entra nel vivo. Il talent show condotto da Maria De Filippi tra due puntate eleggerà il vincitore di questa edizione. In gara sono rimasti sei allievi: i quattro cantanti Gaia, Nyv, Giulia e Jacopo e i due ballerini Nicolai e Javier. La scorsa puntata è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Javier e Valentin hanno inscenato delle vere e proprie proteste. Entrambi hanno minacciato di lasciare la scuola, perchè, secondo loro, la giuria non aveva saputo giudicare la sfida tra il ballerino cubano e Nicolai. Javier, dopo essere scappato letteralmente dallo studio, è stato convinto a rientrare in gara dal direttore artistico Giuliano Peparini. Per quanto riguarda l’altro ballerino, invece, Alexandru ha dichiarato: “Anche se vincerò la sfida con Jacopo voglio abbandonare il gioco“. Le sue parole hanno fatto infuriare la conduttrice Maria De Filippi, che ha sbottato: “Per me puoi andare via anche adesso“. Il ballerino di latino americano ha così abbandonato la scuola, permettendo a Jacopo Ottonello di restare ancora in gioco. L’addio del ballerino ha suscitato numerose polemiche. Il pubblico pare essere tutto dalla sua parte. Alexandru, una volta uscito dal programma, ha dichiarato su Instagram: “Nella vita devi sapere quando ti devi fermare“.

Amici 19, le immagini pubblicate da Valentin su Instagram

Il percorso del ballerino di latino americano nella scuola più famosa d’Italia non è stato certo semplice. Egli ha minacciato spesso di voler abbandonare il programma, perchè il giudizio di alcuni professori, in particolare di Alessandra Celentano, gli sembrava ingiusto. Il ballerino, dunque, ha chiesto ed ottenuto un maestro di latino americano a giudicare nelle puntate pomeridiane del talent show. Dopo aver ottenuto il pass per il serale della diciannovesima edizione, le cose sembravano andare bene. Nella scorsa puntata, però, il ballerino si è scagliato nuovamente contro il programma, decidendo di abbandonare la gara. Durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5, il ballerino ha instaurato un bel rapporto con Francesca Tocca, professionista presente nel corpo di ballo del talent show. Francesca faceva coppia fissa con il ballerino, essendo la più esperta nel genere latino americano. Le loro coreografie hanno incantato i fan e i due si sono scambiati anche alcuni baci ‘fugaci’.

Dopo l’eliminazione della scorsa puntata, il ballerino ha pubblicato un video con due esibizioni insieme a Francesca tra le stories di Instagram. Il ballerino ha aggiunto anche un cuore, ma senza alcuna dichiarazione. Un bel gesto che sarà sicuramente ricambiato dalla Tocca.