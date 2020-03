Valencia FC, il difensore Ezequiel Garay è risultato positivo ai test del Coronavirus: lo scatto emozionante con la moglie fa il giro del web

In queste settimane di totale agitazione a causa del Coronavirus, stiamo avendo la prova che quest’epidemia non guarda davvero in faccia a nessuno. Da quando il virus è arrivato in Europa sta facendo tremare tutti i paesi dell’Unione, fino a costringere l’Organizzazione Mondiale della Sanità a chiamare la pandemia. Il virus sta colpendo davvero tutti, bambini , giovani, anziani e al momento pare non ci siano ancora novità su un possibile vaccino. Attualmente sono stati potenziati al massimo i servizi di sicurezza e anche quelli sanitari, per permettere ai casi più gravi di poter essere curati e assistiti al meglio. Negli ultimi giorni i servizi d’informazione sono stati incrementati, per poter aggiornare la popolazione in tempo reale su quanto sta accadendo non solo in Italia, ma anche nel mondo. E proprio dal mondo giungono notizie poco confortanti. Nonostante le tante misure di precauzione adottate dai club sportivi, anche i giocatori iniziano a stare male e a contrarre il virus. Questo vuol dire che le misure adottate fin ora non sono riuscite a contenere al meglio l’epidemia.

Valencia, Ezequiel Garay positivo al Coronavirus: lo scatto emozionante

E’ di poche ore fa la notizia che un altro giocatore del Valencia FC ha contratto il Covid- 19. Stiamo parlando di Ezequiel Garay, attuale difensore del Club spagnolo. Ex giocatore del Real Madrid e del Benfica, oggi ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram Ufficiale davvero toccante. Prima di lui altri cinque giocatori erano risultati positivi al test da Coronavirus. Ezequiel ha annunciato la sua condizione di salute attraverso lo scatto sul Social Network. Ezequiel si è mostrato in uno scatto dietro un vetro in cui appare con una mascherina con filtro e dall’altro capo del vetro c’è la moglie Tamara Gorro. La donna gli sta accanto nonostante la distanza e nonostante la condizione di salute. La donna gli manda un tenerissimo bacio attraverso il vetro della struttura e spiega sul suo profilo che la mascherina è stata consigliata dai medici.

Ezequiel scrive che la donna gli sta accanto nonostante tutto, passo dopo passo e che la ama moltissimo. Nel post infatti scrive: “Ella siempre conmigo, pase lo que pase… Te amo mucho mi amor.” Non ci resta che augurare una pronta guarigione allo sportivo e chi come lui sta vivendo la stessa situazione.