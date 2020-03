Avete mai visto la mamma di Clementino? Anche lei si mette a fare rap

Coronavirus, la challenge rap per sconfiggere l’emergenza vede il rapper Clementino cantare con la mamma.

In questi giorni di emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus sono molti i personaggi dello spettacolo o della televisione che stanno facendo la loro parte. Oltre alle importantissime donazioni economiche per sostenere gli ospedali che stanno giocando in prima linea in questa durissima guerra, ci sono anche molti cantanti che stanno allietando la permanenza a casa degli italiani con dei piccoli concerti o canzoni. Ma c’è anche chi ha dato il via ad una challenge di rap e di battaglie canore per sconfiggere, almeno virtualmente, il Covid-19.

Il Corona-freestyle di Clementino

Clementino e altri rap hanno infatti deciso di partecipare alla challenge del CoronaFreestyle, un rap velocissimo e improvvisato che parla proprio di come dobbiamo rimanere uniti per sconfiggere questa epidemia. Dobbiamo stare a casa, ma sentirci tutti legati e ragionare proprio come una grande comunità. In questo video Clementino, rapper napoletano, mette in mostra tutta la sua bravura e le sue ottime doti di rapper. Ma c’è qualcosa di strano perché il video non inizia con lui, ma con la mamma.

La mamma di Clementino fa un rap contro il Covid insieme al figlio

In questo video homemade infatti Clementino vede rubargli la scena, almeno momentaneamente dalla mamma. La donna, intenta a fare le pulizie in questo video studiato ad hoc per la challenge, si interrompe di colpo, vede quello che presumiamo essere il computer del figlio e inizia a fare rap. Ad interromperla, dopo poco, sbuca però Clementino che quasi la rimprovera: “Mamma!”. Così al suo posto davanti alla telecamera arriva lui, il rapper partenopeo che, nemmeno a dirlo incanta. E a fine freestyle, le nomination per portare avanti ancora per un bel po’ questa challenge. Così, tra gli altri nomi, sbuca quello di The Real Ensi, ossia il rapper Ensi.

Dove abbiamo già visto la mamma di Clementino?

La mamma di Clementino, tina Spampanato non è però una novellina delle telecamere. Anche se questa è la prima volta che la vediamo impegnata a fare rap, il suo nome è conosciuto a molti. La donna infatti si era candidata e aveva vinto a delle elezioni politiche della sua zona.