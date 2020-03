Siparietto divertente a Striscia la Notizia tra Gerry Scotti e Michelle Hunziker: ecco il video pubblicato sull’account ufficiale del programma

Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 in access prime time dal 1989. In questi venti anni si sono susseguiti diversi conduttori: da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da Ficarra e Picone fino a Gerry e Michelle. Quest’ultima coppia, come ogni anno, chiude la stagione televisiva, conducendo il programma da marzo fino a giugno. Gerry e Michelle sono ormai una coppia collaudata, oltre ad essere una delle più amate del programma. I due, infatti, sono due personaggi molto apprezzati dal pubblico.

Striscia la Notizia, siparietto divertente con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Gerry e Michelle sono tornati alla conduzione del tg satirico. La coppia ha condotto nuovamente il programma lunedì 9 marzo 2020 e manterranno la conduzione fino al 6 giugno 2020. Gerry, prima di ricongiungersi con Michelle, ha condotto il programma di Canale 5 insieme a Francesca Manzini. La coppia, in onda dal 2 al 7 marzo, sembra aver convinto i vertici di Mediaset. La Manzini, infatti, potrebbe essere confermata in futuro. Adesso, però, Gerry ha ritrovato la sua Michelle e il livello di affiatamento ovviamente è sempre alle stelle. Nella puntata andata in onda stasera su Canale 5, i due sono stati protagonisti di un siparietto molto divertente. I conduttori di Striscia hanno imitato Michael Jackson e il risultato, soprattutto per quanto riguarda Gerry, è stato strabiliante. Il conduttore del tg satirico, scherzando, ha confessato: “Sono stato sosia di Michael Jackson negli anni settanta” e la sua collega ha aggiunto “Tu ormai sei un ballerino professionista“.

Gerry e Michelle con la loro simpatia riescono a strappare un sorriso agli italiani durante queste giornate così tristi e dolorose.