È stata da poco messa online la terza stagione di Elite, eppure un’indiscrezione confermerebbe la conferma di una quarta stagione: i dettagli.

Venerdì 13 Marzo, come ben sapete, è stata messa online su Netflix la terza stagione di Elite. Ebbene si. Le avventure dei ragazzi di Las Encinas hanno continuato ad appassionare, in otto ed imperdibili puntate, tutti i loro sostenitori. Come le altre due stagioni precedenti, anche quest’ultima è stata davvero formidabile. E, soprattutto, ricca di colpi di scena più che incredibili. Per questo motivo, la domanda che un po’ tutti ci facciamo è la seguente: la quarta stagione si farà oppure no? Al momento, non abbiamo nulla di confermato. Anche se, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che nel gennaio scorso, il sito spagnolo Bluper, abbia confermato non soltanto la quarta stagione, ma anche la quinta. Ebbene. Ammesso, quindi, che le avventure dei ragazzi continueranno, a cosa assisteremo? Ecco tutti i dettagli.

Elite, la quarta stagione si farà?

La terza stagione di Elite è stata messa online su Netflix davvero da pochissimi giorni. Eppure, chi l’ha già terminata di vedere non può fare a meno che porsi una semplice domanda: la quarta stagione si farà? Beh, al momento non c’è nulla di confermato. Fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, la piattaforma streaming non ha dato né conferma e né smentita di un proseguimento. Anche se, nel gennaio scorso, il sito Bluper ha fatto chiaramente intendere che la quarta stagione si farà, così come anche la quinta. Ebbene si. Nonostante, quindi, non sia stato ancora tutto confermato, sembrerebbe che le avventure dei giovani alunni di Las Encinas ci terranno compagnia per un altro anno. Stando a quanto trapelato dal sito web, sembrerebbe che le riprese inizieranno questa primavera. E che le nuove puntate, invece, andranno in onda nel 2021.

Nel corso della terza stagione di Elite, come dicevamo precedentemente, abbiamo assistito a dei gran colpi di scena. Senza scendere nei dettagli per evitare spoiler, è bene che voi sappiate che diversi personaggi principali della serie televisiva sono usciti di scena. Non sappiamo cosa succederà nella quarta stagione (un’indiscrezione, infatti, la confermerebbe), fatto sta Nadia, Lucrecia e Carla sono partite per proseguire la loro carriera scolastica altrove. Quindi, qualora la notizia della quarta stagione fosse reale, cosa accadrebbe? Ci saranno nuovi protagonisti? Staremo a vedere!