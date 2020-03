Daniele Rugani, anche la fidanzata Michela Persico positiva al Coronavirus: l’annuncio arriva sui social.

Era lo scorso mercoledì sera quando la Juventus ha annunciato che Daniele Rugani era risultato positivo al test per il Coronavirus. E, qualche ora fa, arriva l’annuncio di Michela Persico, compagna del calciatore: “Esito positivo ma asintomatica!”. La conduttrice e giornalista ha pubblicato un video sul suo profilo social, in cui rassicura tutti sulle sue condizioni di salute e lancia un importante appello.

Daniele Rugani, anche la fidanzata Michela Persico positiva al Coronavirus: “Sto bene, sono asintomatica”

Anche Michela Persico è positiva al Covid-19. La conduttrice è la compagna di Daniele Rugani, calciatore della Juventus, la cui positività al Coronavirus è stata resa nota dal club bianconero lo scorso mercoledì. La Persico ci tiene a tranquillizzare tutti, specificando subito che sta bene: “Ho appena ricevuto l’esito, che è positivo. Voglio rassicurarvi nel dirvi che sto benissimo, per mia fortuna, non ho alcun sintomo. Questo per dire che ci possono essere anche casi come il mio che, nella sfortuna, sono fortunati. Perché basta restare in casa e, se sale un po’ la febbre, prendere la tachipirina, e tutto passa”. Con queste parole, Michela Persico tranquillizza i followers, ai quali però rivolge un accorato appello: “Volevo raccomandarvi di stare in casa, se non per motivi estremamente necessari. Perché, io ne sono un esempio, si può essere positivi senza saperlo e per questo entrare in contatto con delle persone, e contagiare chi ha difese immunitarie più basse, rischiando che essi diventino positivi e abbiano sintomi più gravi”. Un invito importante, quello della conduttrice, che racconta la sua esperienza affinché tutti possano seguire alla lettera le regole per limitare il più possibile il contagio. Ecco il video apparso sul profilo Instagram di Michela Persico:

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei followers, che non hanno perso tempo a far sentire alla conduttrice tutto il loro affetto.

Nel video, Michela Persico sottolinea che anche il compagno Rugani sta bene. Non ci resta che mandare un forte abbraccio alla coppia, con l’augurio di una velocissima guarigione.