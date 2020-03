Morgan diventa padre per la terza volta: è nata Maria Eco, avuta dalla compagna Alessandra Cataldo… La lieta notizia su Instagram

Morgan è stato uno dei grandi protagonisti di questo Festival di Sanremo, che con Bugo ha fatto parlare e chiacchierare per giorni e giorni. Dopo le tante polemiche scaturite da questa situazione, Morgan si è dedicato anima e corpo oltre che alla sua musica, anche alla famiglia e agli affetti. Vi ricordiamo infatti che il cantante è stato per moltissimi anni legato alla collega Asia Argento, con cui ha avuto una figlia, Anna Lou. I due dopo numerose battaglie legali non sono riusciti a trovare degli accordi e l’uomo non è più riuscito a coltivare serenamente il suo rapporto con la piccola, che nel frattempo è diventata una’adolescente. Qualche anno dopo ha avuto una storia molto importante con una delle sue allieve all’interno del Talent di X- Factor. Stiamo parlando di Jessica Mazzoli, con cui ha avuto un’altra figlia Lara. In entrambi i casi l’uomo ha amato molto le donne, che poi sono diventate le madri delle sue due primogenite, ma i rapporti tra loro si sono decisamente incrinati, per ragioni anche economiche.

La vita del cantante e artista Morgan è tutt’altro che semplice e tranquilla. L’uomo infatti è spesso al centro di numerose polemiche. In primis qualche mese fa abbiamo assistito alle sue problematiche economiche che lo hanno visto costretto a lasciare la sua villa per poter saldare alcuni debiti contratti con le ex compagne per il mantenimento di Anna Lou e Lara. In seguito a quell’episodio Morgan si scagliò duramente contro la giustizia e chi ne fa le veci, in quanto con l’attuale compagna, già incinta, avrebbe avuto problemi a trovare una nuova sistemazione che potesse accogliere la donna nei suoi ultimi mesi di gravidanza e poi dopo il parto. All’epoca gli venne in soccorso Vittorio Sgarbi che gli diede in uso una delle sue abitazioni, per permettere a lui e alla compagna di vivere al meglio questi mesi. Dopo tempo il giorno tanto atteso è arrivato e finalmente i due possono stringere tra le loro braccia il frutto del loro amore.

Attraverso un dolcissimo messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram, Morgan ha annunciato l’arrivo della piccola Maria Eco, a cui ha dedicato anche una dolce Ninna Nanna. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a mamma e papà!