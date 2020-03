L’erede del Commissario Montalbano è donna ed è la moglie di Zingaretti

Lucia Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, sta per interpretare Lolita: la protagonista di una nuova serie tv erede del Commissario Montalbano.

Luca Zingaretti è l’attore che, da tantissimi anni ormai, interpreta il Commissario Montalbano nell’omonima serie tv tratta dai libri di Camilleri. È arrivata però la notizia, da poco, che sua moglie, Luisa Ranieri è pronta a diventare essa stessa una detective nella fiction intitolata Lolita Lobosca tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Lolita Lobosco l’erede di Montalbano

Luisa Ranieri è pronta quindi a vestire i panni di Lolita Lobosco nell’omonima serie tv prodotta proprio dal marito Luca Zingaretti. Un amore sul lavoro e a casa insomma che proseguirà come in una vera e propria favola. Pare che Zingaretti, una volta letto i romanzi della Genisi abbia deciso di acquistarne i diritti per realizzare proprio una serie televisiva con protagonista sua moglie. Nessun tipo di favoritismo, al di là della bravura della donna, Zingaretti ha sempre dichiarato che Luisa è una attrice pazzesca e ora può letteralmente provarlo, ancora una volta a tutti. I due, prima di innamorarsi, avevano infatti già lavorato insieme nella serie Cefalonia. Si sono messi insieme solo dopo molto tempo e un corteggiamento serrato da parte di Zingaretti.

Anticipazioni trama Lolita Lobosco: di cosa parla

Le avventure si svolgono a Bari e Lolita è una donna commissario, moderna, sensuale e chiaramente con qualche qui pro quo con la sfera privata e sentimentale. Il personaggio di Lolita Lobosco nasce proprio grazie a Montalbano perché la scrittrice ha iniziato a lavorare ad una storia ispirata ai romanzi di Camilleri dopo averli letti. La scrittrice si è resa conto, infatti, che nel mondo della letteratura nostrana mancava la figura della poliziotta e così è nata Lolita. Donna sensuale, con un marcato accento del sud, e che non esce mai senza il suo tacco 12 e gli abiti sensuali.

Accanto a Luisa Ranieri nei panni di Lolita troveremo anche Lunetta Savino che interpreterà la madre della poliziotta. Dalle anticipazioni, sappiamo che la fiction sarà composta da 4 puntate per la regia di Luca Miniero.

Quando andrà in onda Lolita?

Se vi state chiedendo quando potremo vedere in televisione Lolita Lobosco purtroppo a oggi non possiamo darvi nessuna data certa. Infatti per via dell’emergenza Coronavirus non sappiamo quale sarà l’iter preciso delle riprese che sarebbero dovute iniziare in questo periodo.