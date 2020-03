Coronavirus, Nicola Zingaretti: “Ho avuto febbre alta, ora sto meglio”

Nicola Zingaretti combatte la sua battaglia contro il Coronavirus: “Ho avuto la febbre alta, ora va meglio”, queste le sue parole in un video Nicola Zingaretti è risultato positivo al Coronavirus proprio qualche giorno fa. Il segretario del PD annunciava: “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni”. La notizia ha fatto molto rumore ed è rimbalzata fortissimo sul web. Sono stati sottoposti a controlli dettagliati tutti coloro che hanno avuto contatti con lui nei giorni precedenti: dallo staff agli esponenti del partito. E, ancora in via precauzionale, si starebbe decidendo anche sulla chiusura della sede del Nazareno. Tuttavia, proprio nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio tramite il canale Facebook di Zingaretti. Coronavirus, l’annuncio di Zingaretti su Facebook

per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po' meglio, ho iniziato la terapia anti-virale e combattiamo. Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo. Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa". Queste le sue parole in un video pubblicato sul suo profilo Facebook

Tanti i messaggi d’affetto arrivati nei giorni al suo indirizzo, a partire da Renzi che ha scritto in un tweet: “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!”. E non è mancato quello della sindaca di Roma Virgina Raggi: “Esprimo la mia solidarietà al presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”. Con l’ultimo annuncio, pare che il peggio sia passato per lui. Dopo alcuni giorni di febbre alta, finalmente, sta un po’ meglio. Si combatte e, soprattutto, Nicola Zingaretti tiene a ringraziare il personale medico che ‘sta dando il massimo’.