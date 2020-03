Qualche ora fa, Cecilia Rodriguez ha ripreso il suo bel fidanzato Ignazio in un momento ‘particolare’ ed ha asserito che lui è l’uomo dei suoi sogni.

Soltanto qualche ora fa, vi abbiamo parlato di Cecilia Rodriguez che, di prima mattina, ha voluto dare il buongiorno ai suoi sostenitori. Svelando di avere avuto, in questi giorni, dei problemi di herpes. E che, grazie ad una cura alla quale si è sottoposta, adesso sembra stare meglio. Poco fa, invece, la bellissima argentina ha voluto mostrare ai suoi followers le attività che sta svolgendo in campagna il suo bel fidanzato. Come raccontato in un nostro recente articolo, il ciclista ha una casa in campagna in Trento. Ed è proprio per questo motivo che, approfittando anche della quarantena, non perde occasione per potersi interessare al terreno, ai vigneti e quant’altro. Ecco. È proprio in questi frangenti che Cecilia riprende il suo Ignazio. Ed asserisce: ‘È l’uomo dei miei sogni’.

Cecilia Rodriguez riprende Ignazio senza maglia: ecco perché

La vita di campagna non è affatto facile, si sa. C’è da badare al terreno, ai vigneti, agli animali e tanto altro ancora. Lo sa bene Ignazio Moser. Che, da quando ha iniziato la quarantena presso la sua dimora in Trento, non sta mai fermo un istante. Qualche ora fa, ad esempio, Cecilia Rodriguez lo ha ripreso mentre, completamente senza maglia e con una zappa in mano, lavorava il suolo. Insomma, delle Instagram Stories davvero ‘particolari’, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altro, non possono assolutamente passare inosservate anche per le parole che l’argentina utilizza mentre filma il suo fidanzato.

Ecco. Dall’immagine riproposta in alto si vede chiaramente: Ignazio Moser è completamente senza maglia mentre lavoro il terreno. Ed è per questo motivo che non possono assolutamente passare inosservati i suoi muscoli. Non sfuggono, badate bene, nemmeno agli occhi attenti della sua fidanzata. Che, ammirando tutta la sua bellezza, ha esclamato: ‘È l’uomo dei miei sogni’. In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario, no?

La nuova collezione di Me Fui

Come raccontato in diversi nostri recenti articoli, da poche settimane è stata messa online la nuova collezione di Me Fui. Da diversi anni, ormai, le due sorelle Rodriguez sono autrici di una linea di costumi da bagno. Che riscuote, anno dopo anno, un successo davvero pazzesco. E, senza alcun dubbio, lo sarà anche quest’anno. Anche perché, vedendo qualche anteprima dai loro canali social ufficiale, non si può dire affatto nulla in contrario. Insomma, cosa aspettate? Correte a vederli, no?

