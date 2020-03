Daniel Radcliffe, clamorosa rivelazione su Harry Potter: le sue parole

Daniel Radcliffe, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha fatto una clamorosa rivelazione su Harry Potter: ecco le sue parole

Da ieri sera, la rete del Biscione ha deciso di intrattenere i telespettatori italiani mandando in onda una delle saghe più amate, Harry Potter. La celebre saga è tratta da una serie di romanzi fantasy scritta da J.K. Rowling ambientata nell’immaginario mondo magico. La trama verte attorno alla storia del giovane mago inglese e segue le vicende della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. La saga è stata riprodotta con ben otto film: dalla Pietra filosofale, che ha segnato l’esordio nel 2001, ai Doni della morte, ultimo capitolo pubblicato nel 2011. Il personaggio principale è interpretato dall’attore Daniel Radcliffe che, insieme agli altri attori della saga, ha dedicato praticamente l’intera adolescenza alla pellicola cinematografica.

Daniel Radcliffe, la rivelazione su Harry Potter

Radcliffe è un attore divenuto famoso grazie alla straordinaria interpretazione nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Insieme a Ruper Grint (nel film Ron Weasley) e Emma Watson (nel film Hermione Granger) ha dedicato tutta l’adolescenza alla pellicola cinematografica. Il successo, però, non ha aiutato Radcliffe. L’attore, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato: “Non ero a mio agio a me stesso o almeno con la parte sobria di me. Così bevevo“. L’attore ha dichiarato di aver avuto problemi con l’alcolismo e anche i suoi eccessi venivano legati al suo personaggio: “Se uscivo e mi ubriacavo la gente mi guardava con interesse e curiosità, perchè non ero semplicemente una persona un po’ brilla, ero pur sempre il ragazzo di Harry Potter“.

Gli sguardi della gente, però, destabilizzavano ancora di più l’attore: “Non mi piaceva essere osservato a quel modo, così bevevo di più, mi ubriacavo ancora. Per alcuni anni sono andato avanti così”. Radcliffe è riuscito ad uscire da questo tunnel grazie ai propri genitori.