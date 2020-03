Qualche ora fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una diretta social con Emma Marrone: la cantante si è lasciata andare a delle emozionanti parole.

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, in questo momento così delicato e drammatico per la nostra penisola, non perdono occasione di poter interagire con i loro sostenitori. Lo hanno fatto, ad esempio, qualche ora fa, Chiara Ferragni e Fedez. La giovane coppia, per tentare di ‘rallegrare’ l’animo dei suoi sostenitori, hanno pensato bene di fare una diretta social con Emma Marrone. Ebbene si. Dopo l’inaspettata e divertente diretta con Alessandra Amoroso, la cantante salentina si è mostrata in video, da causa sua, con i Ferragnez. Le immagini sono state davvero bellissime. Anche perché, in quest’occasione, l’ex vincitrice di Amici non ha fatto perso occasione di ringraziare la coppia per quanto sta facendo in questi giorni. Ma non solo. Prima di staccare, la cantante ha proferito delle parole che lasciano davvero il segno. I dettagli.

Emma Marrone in diretta con Chiara e Fedez: cos’è successo

È stata una diretta social davvero emozionante. Come dicevamo precedentemente, Chiara Ferragni e Fedez, qualche ora fa, si sono collegati, sui rispettivi canali social, con Emma Marrone. Per tentare di intrattenere tutti i loro sostenitori, la giovane coppia e la cantante salentina hanno dato origine ad un vero e proprio spettacolo canoro. Ha iniziato l’ex vincitrice di Amici. Che, con la sua formidabile voce, ha intonato delle canzoni davvero spettacolari. Emozionando, com’è giusto che sia, tutti i telespettatori. Ma non solo. Perché, dopo aver ringraziato I Ferragnez per quanto stanno facendo in questo periodo davvero delicato per tutto il nostro paese, si è lasciata andare a delle parole davvero emozionanti per noi tutti.

‘Faremo le vacanze in Italia, vero?’, chiede Emma alla coppia. Immediata è stata la risposta di Chiara Ferragni. Che, senza pensarci su due volte, ha detto: ‘Sai, ne abbiamo parlato anche noi’. È proprio a questo punto che l’ex vincitrice di Amici ha esclamato: ‘Io ho già pronto un planning per fare tutta l’Italia’. Insomma, delle parole che, dato questo momento davvero particolare, lasciano davvero il segno.