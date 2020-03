La famosissima stilista Donatella Versace insieme a sua figlia Allegra sostiene coloro che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus: donazione di 200 mila euro.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia: il paese sta combattendo per evitare eventuali ed ulteriori contagi. L’epidemia si sta allargando in tutto il mondo e l’inesistenza di un vaccino che curi questo male non aiuta le cose: i sistemi sanitari in Italia cominciano ad avere grosse difficoltà e per questo motivo serve l’aiuto di tutti. VIP, cantanti, uomini del mondo del calcio e personaggi famosi stanno dando il loro contributo per aiutare gli ospedali italiani: anche Donatella Versace, inseme a sua figlia Allegra, ha fatto una sostanziosa donazione al San Raffaele di Milano.

Donatella Versace per l’emergenza Coronavirus: 200 mila euro per il San Raffaele di Milano

E’ una delle stiliste più famose in Italia e nel mondo, Donatella Versace, figlia di Gianni, colui che ha fondato l’impero Versace. Insieme a sua figlia Allegra, Donatella è scesa in campo nella lotta al Coronavirus: ha donato 200 mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano. I sistemi sanitari in Italia cominciano ad avere grandi difficoltà visti i numerosi contagiati che hanno bisogno di cure: serve l’aiuto di tutti! Personaggi famosi, uomini del mondo del calcio, cantanti, attori stanno dando il loro contributo per combattere quest’epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese.

Versace ha voluto rendere pubblica la sua donazione attraverso il suo profilo Instagram. “In tempi come questi, è importante essere uniti e sostenere tutti coloro che sono in prima linea, combattendo ogni giorno per salvare centinaia di vite” scrive la famosa stilista ed elogia medici ed infermieri che in questo momento stanno lavorando costantemente e duramente. “I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa malattia e con tutti i medici e il personale che hanno lavorato eroicamente e ininterrottamente nelle ultime settimane nello sforzo di prendersi cura dei nostri cari. Come società, dobbiamo stare insieme e prenderci cura gli uni degli altri” conclude l’imprenditrice.