View this post on Instagram

DASH E IO STIAMO A CASA E DONIAMO… E TU? Link in BIO 💪 Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con @dash_italia abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! 💪💪💪 Grazie! #iorestoacasaedonoetu? #andràtuttobene #Dash @dash_italia