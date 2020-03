Grande Fratello Vip, Patrick critica un concorrente: “Non è divertimento”; ecco cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

È ancora in corso la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione davvero ricca di colpi di scena. Merito di Alfonso Signorini, che ha messo su un cast davvero stellare. E, tra i protagonisti più amati del GF Vip 4, c’è senza dubbio Patrick Ray Pugliese, che nel reality non è certo un volto noto. Prima di questa edizione infatti, Patrick ha partecipato ad altre due, conquistando sempre di più il pubblico. Che, ancora oggi, adora la sua simpatia e la sua inesauribile voglia di fare scherzi ai suoi coinquilini. Che, però, non sembrano essere proprio ‘attivi’ come lui. A questo proposito, durante una chiacchierata con Licia Nunez, il concorrente esprime alcune opinioni su uno dei suoi coinquilini, criticandolo proprio su questo aspetto. Si tratta di Antonio Zequila. Scopriamo le parole di Patrick sul suo coinquilino.

Grande Fratello Vip, Patrick critica un concorrente: “La gente non ha voglia di vedere Zequila seduto per quindi ore”

Patrick Ray Pugliese è senza dubbio uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Ma non solo: il concorrente è uno dei più amati di sempre, avendo partecipato a ben tre edizioni del reality, inclusa questa ancora in corsa. E il pubblico, nonostante siano passati anni, non ha mai dimenticato le esilaranti avventure di Patrick nella casa: una su tutte, la movimentatissima notte in suite con la sua grande amica Katia Pedrotti, durante il GF 4. E, ancora oggi, Patrick ha conservato la sua voglia di divertirsi, movimentando la vita nella casa con gag e scherzi a non finire. E, secondo il concorrente, non tutti i coinquilini nella Casa sono particolarmente divertenti. In particolare, in una chiacchierata con Licia, Patrick critica il comportamento di Antonio Zequila, che non è, secondo lui, adatto a un programma di intrattenimento in tv. Ecco le sue parole: “La sfida delle carte secondo me è stata divertente, per la gente, che non ha voglia di vedere Zequila seduto per quindici ore…La cosa buffa è che legge le poesie per auto referenziarsi, ma in realtà non è televisione, non è divertimento”.

Insomma, una critica pungente quella di Patrick per Antonio Zequila. Il concorrente non crede che il pubblico a casa apprezzi vedere qualcuno seduto per ore. E voi, siete d’accordo con il concorrente più ‘longevo’ della storia del Grande Fratello?