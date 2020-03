Amici 19, Nicolai Gorodiskii si sfoga dopo gli ultimi accadimenti e il suo allontanamento dal resto del gruppo: parole molto dure contro Javier Rojas

Settimane tesissime nella casetta del Talent Show più amato della televisione Italiana, Amici di Maria De Filippi. Quest’anno per la prima volta nella fase serale non abbiamo visto la formazione delle quadre blu e bianca, ma i ragazzi sono tutti contro tutti, di conseguenza anche all’interno della casa si vive tutti insieme. Ecco così che si vengono a creare i primi dissapori tra i ragazzi, in particolare con Nicolai Gorodiskii. Il ballerino di origini Ucraine non riesce in alcun modo ad andare d’accordo con il resto dei compagni all’interno della scuola. Il ragazzo infatti si trova spesso a discutere con il resto dei compagni che lo accusano di essere poco corretto nei confronti loro, della produzione e di tutti i professori. Oltretutto non sono state poche le discussioni con l’altro ballerino di danza classica, Javier, con cui in più di un occasione si è arrivati a dire parole molto pesanti. Oggi pomeriggio dopo l’ennesima discussione il ragazzo chiede di poter vivere da solo in un’altra casetta e riceve una sfida molto importante da Javier.

Amici 19, Nicolai Gorodiskii si sfoga: parole dure contro Javier Rojas

Javier e Nicolai sono gli ultimi due ballerini rimasti in gara, ciò vuol dire che prima del gran finale, se uno dei due fosse eliminato si avrebbe di conseguenza il vincitore della categoria di ballo. Javier date le polemiche della scorsa puntata ha deciso di lanciare un guanto di sfiga al compagno che gli ha risposto così: “Così come io ho già fatto lo schiaccianoci al pomeridiano due volte, non ho alcun problema, mi piace anche, ma io preferirei fare un altro pezzo, un altro balletto secondo me più difficile, è il principe del lago dei cigni, è questa la mia proposta.” Di tutta risposta Javier rimanda indietro la sfida e annuncia di voler fare solo ed esclusivamente lo schiaccianoci. Nicolai ascoltate le parole del ballerino Cubano ha risposto piccatamente: “Facciamo lo schiaccianoci, benissimo, io sono un ballerino classico a grandi livelli, non ho lavorato in una compagnia di contemporaneo come Javier per tre o quattro anni, ma mi metto in gioco e sono sicuro di poterci riuscire benissimo”

Ha concluso poi dicendo di non aver timore del confronto e che è certo di poter riuscire benissimo in questa sfida, sia classica che contemporanea.