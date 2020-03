Il paradiso delle signore, anticipazioni: trama dal 16 al 20 marzo della fiction in onda tutti i giorni su Rai Uno dalle 15:40

Il paradiso delle signore è una fiction edita da Rai Uno che ormai da qualche anno è una presenza fissa all’interno della vita degli italiani. La fiction va infatti in onda tutti i giorni su Rai Uno a partire dalle 15:40. Tutti i giorni ormai tengono banco le vicende del gruppo di donne impiegate nel negozio di abiti ‘Il paradiso delle signore’. Numerosi sono i colpi di scena che ogni giorno vediamo all’interno della soap che ormai ha appassionato e tiene incollati ogni giorno davanti la tv milioni di Italiani. In queste puntate vedremo tanti addii, separazioni e nuove coppie. Qualcuno toccherà il cielo con un dito, altri invece si troveranno ad affrontare dei momenti difficili e di sconforto.

Il paradiso delle signore, anticipazioni: trama dal 16 al 20 marzo

Lunedì 16: Angela rivela alle due amiche Gabriella e Roberta di essersi scambiata un bacio con Riccardo. Vittorio e Marta si trovano ad affrontare un periodo difficile, la donna ha appena scoperto di non poter avere figli. Il marito decide così di mandare le analisi della donna d un luminare, il dottor Theodor Reisemann. Nel frattempo Marina è partita e Irene coglie l’occasione per riavvicinarsi a Rocco con la scusa di volergli essere amica.

Martedì 17: All’atelier avviene il lancio del Bikini, un indumento molto rivoluzionario per l’epoca, tanto da far storcere il naso a molti, ma non solo. Il negozio riceve una recensione negativa e anche Gabriella, che ha disegnato la linea di bikini. Nonostante questo si prospetta la possibilità di accogliere la giornalista Enza Sampò e le sue telecamere all’interno dell’atelier.

Mercoledì 18: Luciano chiede a Silvia di festeggiare insieme il compleanno, per amore di Federico. Luciano però confessa a Clelia che la convivenza con Silvia è diventata ormai insostenibile. Enza riesce a risollevare il morale di Gabriella dopo la brutta recensione ricevuta per il bikini, mostrando tutto il suo interesse. Nel frattempo Riccardo decide di chiudere la sua relazione con Ludovica e corre da Angela.

Giovedì 19: Riccardo annuncia pubblicamente che la sua relazione con Ludovica è giunta al termine e Vittoria, a differenza di Marta, non appoggia la sua relazione con Angela. Anche Adelaide risulta piuttosto scontenta della scelta di Riccardo. Le Veneri si rendono disponibili per gli straordinari, in modo da rendere disponibile la nuova collezione ai clienti. Durante la cena con Silvia i Cattaneo si imbattono in Clelia, che è in compagnia di Ennio…

Venerdì 20: Il luminare assunto da Vittorio conferma che Marta purtroppo non potrà mai avere figli. Nel frattempo Clelia si sta recando ad un appuntamento con Ennio e si rende conto di non provare alcun sentimento nei suoi confronti. Resasi conto dell’errore commesso corre da Luciano, che è sempre più stufo della presenza di Silvia. Gabriella e Salvatore nel frattempo vanno al paradiso delle signore a controllare che tutto sia perfetto per il lancio della nuova collezione.