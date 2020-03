Belen Rodriguez, dedica toccante alla sorella Cecilia: “Sono fortunata”

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una dedica toccante alla sorella Cecilia: “Sono fortunata”, ecco le sue parole

Oggi è il compleanno di Cecilia, sorella di Belen e Jeremias. La modella ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri, ma i più belli sono stati sicuramente quelli della sorella e del fidanzato Ignazio Moser. Quest’ultimo ieri a mezzanotte ha pubblicato una stories su Instagram con la foto della torta ed ha aggiunto: “Buon compleanno amore. Ti amo“. Questa mattina, invece, ha pubblicato alcuni video, in cui Cecilia girava per la casa con una coroncina sulla testa e il fidanzato ha aggiunto: “Oggi ha deciso di restare tutto il giorno con la corona sulla testa perchè è il suo compleanno“. I due fidanzati ovviamente sono chiusi in casa per via della quarantena ‘forzata’ imposta dal governo italiano in seguito all’emergenza Coronavirus. La sorella Belen, invece, è stata più prolissa rispetto al fidanzato ed ha pubblicato un lungo post sui social molto molto toccante.

Belen Rodriguez, la dedica toccante a Cecilia

Le sorelle Rodriguez sono molto unite. Cecilia ha parlato del loro rapporto durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dimostrando come la sorella si sia sempre fatta in quattro per la sua famiglia. La fidanzata di Ignazio Moser prova una sorta di ammirazione nei confronti della sorella, che dal nulla è riuscita a creare un impero con la sola forza del suo talento e della sua creatività. Belen rappresenta un vero e proprio modello per la sorella. Oggi la showgirl argentina ha voluto stupire Cecilia, pubblicando su Instagram una dedica molto toccante nel giorno del suo compleanno. Belen ha pubblicato una foto in cui è in abito da sposa mentre la sorella è vestita in bianco ed ha scritto: “Una sorella felice per la tua felicità, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care […] io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella”. Una dedica molto toccante che sicuramente avrà fatto emozionare Cecilia e tutti i suoi fan. La modella poi le ha rinnovato tutto il suo amore e le ha fatto gli auguri di buon compleanno.

Cecilia oggi compie trent’anni e non potrà essere accanto alla sorella. Le due, infatti, stanno trascorrendo questo periodo di quarantena ‘forzata’ in due posti separati. Appena passerà questo brutto periodo per tutto il paese, siamo sicuri che le due sorelle recupereranno il tempo perso e organizzeranno un grandissimo evento per festeggiare con tutta la famiglia.