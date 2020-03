Elettra Lamborghini, attraverso le stories di Instagram, ha svelato il suo peso e la sua altezza: ecco le misure della cantante

Elettra è una delle cantanti più amate e seguite soprattutto sui social network. L’artista, solo su Instagram, conta oltre cinque milioni di seguaci. La rampolla della famiglia Lamborghini ha ottenuto il successo grazie alla hit “Pem Pem“, seguita da altri brani divenuti anch’essi delle hit ascoltatissime in radio e sulle piattaforme di streaming. La cantante di recente ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La Lamborghini si è esibita sul palco dell’Ariston di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)“. Nonostante il brano sia stato poco apprezzato dalla giuria sanremese, sulle piattaforme di streaming è uno dei più ascoltati e proprio nelle ultime ore ha raggiunto venti milioni di visualizzazioni su YouTube. Un traguardo che la Lamborghini ha festeggiato tra le stories di Instagram insieme ai suoi seguaci.

Elettra Lamborghini svela peso e altezza: le sue misure

Sta per trascorrere un nuovo giorno in quarantena per milioni e milioni di italiani. L’emergenza Coronavirus è ancora viva nel nostro paese e per questo motivo i nostri connazionali stanno limitando i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare a fare la spesa. Quarantena ‘forzata’ anche per Elettra: la cantante è rinchiusa in casa insieme al suo fidanzato e futuro marito, Afrojack. La cantante, oltre a trascorrere il tempo con il proprio compagno, cerca di distrarsi anche grazie ai suoi seguaci. Questa mattina, ad esempio, ha avviato una sessione di domande e risposte sul popolare social network. Tra le varie domande, c’erano alcune inerenti le sue misure. La cantante, rispondendo ai fan, ha svelato il suo peso e la sua altezza. La rampolla della famiglia Lamborghini ha dichiarato in una stories: “Stamattina mi sono pesa, a malincuore perchè non mi peso mai, e pesavo 63 chili. Non ho preso nemmeno un chilo. Pensavo peggio“. Riguardo alla sua altezza, invece, la cantante ha dichiarato: “Quanto sono alta? Poco. Smettetela di dire che sempre più alta in foto. Sono alta un metro e sessantacinque. Non un centimetro in più“.

La cantante ha risposto anche ad altre domande, alcune riguardanti anche il suo fidanzato: “Perchè non posta foto sui social? È molto riservato“. Riguardo al matrimonio, invece, la Lamborghini ha dichiarato che in questi giorni si sta occupando dei preparativi e non pensava fosse così difficile e stressante organizzare un matrimonio. La cantante si sposerà in Italia, ma non sappiamo ancora il luogo esatto.