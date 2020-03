Coronavirus, slitta Amici All Star: la notizia ora è ufficiale, ecco quando andrà in onda il programma condotto da Maria De Filippi.

Questa edizione di Amici sta per terminare e subito dopo sarebbe dovuta partire un nuova gara, Amici All Star. Si tratta di una sfida tra vecchie glorie e nuovi talenti del programma, un grande novità, alla quale il pubblico non vedeva l’ora di assistere. Le cose, però, sono cambiate. Il motivo è l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. La pandemia sta costringendo la gente a non uscire di casa, ma soprattutto sta causando una serie di cambiamenti nella programmazione televisive. Molti programmi sono stati sospesi, altri invece continuano ad andare in onda con una serie di modifiche per permettere il rispetto delle norme emanate dal Governo nel tentativo di fermare il contagio. Anche ad Amici, ad esempio, si balla con la distanza di un metro e si evitano duetti. Insomma, tutto sta cambiando anche in tv e i vertici Mediaset hanno deciso di far slittare l’inizio di Amici All Star: scopriamo insieme quando andrà in onda.

Amici All Star slitta a causa dell’emergenza Coronavirus: ecco quando andrà in onda

Il prossimo 3 aprile ci sarà la finale di Amici, con l’elezione del vincitore di questa edizione. Subito dopo sarebbe dovuto partire Amici All Star e il pubblico non vedeva l’ora. Ma l’emergenza Coronavirus ha costretto i vertici Mediaset a rivedere la programmazione televisiva, decidendo per lo slittamento del programma, che dovrebbe ora partire dal 2 maggio. Ad anticipare la notizia è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ha sottolineato come la data potrebbe ancora cambiare in base ai prossimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

Del resto, sono tanti i programmi che hanno subito dei cambiamenti nella programmazione, uno su tutti il Grande Fratello Vip, la cui finale era prevista inizialmente il 27 aprile e ora è stata anticipata a mercoledì 8 aprile.