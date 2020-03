Amici, Andreas Muller si lascia andare ad un lungo sfogo sui social: le sue parole dopo le polemiche nate settimana settimana scorsa durante il serale

Anche Andreas Muller dopo quanto accaduto nella puntata della scorsa settimana, ha voluto dire la propria. Lo scorso venerdì, infatti, abbiamo assistito ad una puntata del serale davvero movimentata. Il fulcro principale della questione è stata la lite tra Javier, Nicolai e i membri della commissione, poi accompagnati da Maria De Filippi. La scorsa puntata abbiamo visto che la Giuria scelta da Maria, e formata da Christian De Sica, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, ha avuto la possibilità di votare in esclusiva le esibizioni dei ragazzi. Questa cosa non è per niente andata a genio ad Javier, che ha avuto una crisi nervosa durante la puntata. I giudici hanno infatti preferito l’esibizione del collega Nicolai Gorodiskii, nonostante tecnicamente lui sia stato maggiormente performante. E a proposito di questa grande sfuriata anche tra la presentatrice e la Maestra Celentano, tutti gli altri professori e anche i professionisti hanno voluto dire la propria opinione.

Andreas è stato uno dei protagonisti indiscussi delle scorse edizioni del talent più famoso d’Italia, attualmente ballerino del corpo di ballo professionistico e compagno della Maestra Veronica Peparini, ha voluto spezzare una lancia in favore della De Filippi. Andreas ha infatti raccontato attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram, il suo percorso e quanto lavoro ci sia non solo da parte degli allievi, ma soprattutto dei professionisti, dei professori e dello staff. Il ballerino ha voluto ricordare che ogni allievo della scuola è sottoposto ad uno stress fisico e psicologico enorme, ma bisogna sempre ricordarsi di rispettare ci lavora all’interno del programma. In particolare le parole del ballerino sono state queste: “Voglio solamente spezzare una lancia a favore di quella che é la “Giuria”, di Maria e di Amici. Non ho bisogno di fare sviolinate perché io il mio percorso l’ho già fatto me lo sono sudato e si é concluso nel migliore dei modi. Non penso di essere stato uno dei ballerini più forti appunto tecnicamente o ballettisticamente passati da Amici, ma di certo ho saputo ASCOLTARE, mi sono saputo RIMBOCCARE LE MANICHE, ho saputo ACCETTARE il gusto che può essere diverso a seconda di chi ci giudica e soprattutto non ho MAI MOLLATO. Credetemi che so cosa voglia dire partecipare ad AMICI. Lo so meglio di chiunque altro visto che l’ho affrontato per due anni.

Due anni si, in cui ci sono stati molti crolli emotivi, in cui le cose sembravano a volte ingiuste o diverse da come le vediamo noi, ma anche due anni in cui sono cresciuto tanto e in cui ho imparato ad interfacciarmi con il PUBBLICO, con la CRITICA, con il GIUDIZIO e soprattutto con me stesso. Quindi si, ci sono bassi ma anche tanti alti, perché non c’è nessun altro programma che ti da la possibilità di farti conoscere così tanto come persona e come ballerino.”

Insomma, pare che il ballerino abbia voluto mettere a zittire tutte le polemiche che si sono venute a creare negli ultimi giorni, intorno a queste vicende non molto piacevoli, e che continuano a creare tensioni tra i concorrenti e la giuria.