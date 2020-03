Coronavirus, Papa Francesco: “Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia”, le parole del Santo Padre nella lunga intervista rilascia a Repubblica.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero, in particolare l’Italia, che continua ad contare un altissimo numero di contagi. In questo momento di grande difficoltà anche Papa Francesco sta cercando di far sentire la sua vicinanza alla gente. Nel nostro Paese tutti sono chiusi in casa in una quarantena forzata che dura ormai da settimane e che non si sa ancora quando finirà. Il Santo Padre nei giorni scorsi ha colpito tutti per la sua passeggiata nel deserto centro di Roma, quando ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso per pregare davanti al crocifisso del ‘500 che secondo la tradizione liberò la Capitale dalla Peste: “Ho pregato il Signore di fermare l’epidemia con la sua mano”, ha detto in una lunga intervista rilasciata a Repubblica: ecco le parole del Pontefice nel dettaglio.

Coronavirus, Papa Francesco: “Ho pregato il Signore di fermare l’epidemia con la sua mano”

Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Paolo Rodari di Repubblica, in cui ha parlato del difficilissimo momento che il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, lanciando un messaggio di speranza e forza. “In questo periodo bisogna dare importanza alle piccole cose. E’ lì che risiede il nostro tesoro”, ha detto il Santo Padre, sottolineando che la vicinanza con i nostri cari deve essere il punto di partenza per superare questo momento e i piccoli gesti per la famiglia sono fondamentali. “Dio ci chiede di non allontanarci in questo periodo e di manifestare ancora di più la nostra vicinanza”.

“Dio ci chiede di stare vicini gli uni gli agli altri. E’ il Dio della prossimità, è questa l’eredità che ci ha lasciato”, ha concluso Papa Francesco, che con le sue parole ha regalato a tutti un importante spunto di riflessione.