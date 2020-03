Cristina Buccino incanta i follower: look sportivo da capogiro

Su Instagram Cristina Buccino incanta i fan con un look sportivo da capogiro. Ecco il famigerato outfit.

Cristina Buccino, come tutti gli italiani e gran parte della popolazione mondiale, in questo momento è chiusa a casa. L’emergenza Coronavirus ha fatto sì che il nostro Paese si bloccasse e che, quindi, moltissime persone fossero costrette a lasciare il proprio lavoro normale e a chiudersi nelle proprie abitazioni. Il motivo di questa decisione è ormai chiaro: se rimaniamo a casa e ci isoliamo riduciamo i contagi e azzerandoli piano piano anche il virus scomparirà non trovando più un organismo vivente in cui rigenerarsi.

Cristina Buccino, cosa fa a casa in quarantena?

Ma cosa fanno i vip a casa? Abbiamo visto Caterina Balivo che cerca di leggere e di intrattenere i figli. Molti influencer fanno delle dirette leggere per tenere compagnia a chi è a casa. I cantanti organizzano delle session virtuali e regalano dei concerti gratuiti diciamo. Cristina Buccino, dal canto suo, sta aggiornando i fan su come procedono le sue giornate e sta condividendo con gli oltre 2 milioni di followers anche degli allenamenti sportivi. Un modo per intrattenersi, tenersi in forma e soprattutto anche per tenere compagnia a chi è a casa. Questa mattina, l’influencer ha inoltre pensato di provare un po’ di outfit e di farsi delle foto.

L’outfit sportivo della Buccino che fa impazzire i fan

Fra i vari vestiti provati a casa c’è anche un outfit particolarmente interessante che ha lasciato i fan a bocca aperta ed entusiasti. L’influencer infatti ha un top molto scollato, pantaloni aderenti e un fisico pazzesco che, ovviamente ha reso entusiasti i followers della showgirl. La sua bellezza infatti è evidente a tutti, Cristina compresa che, tra un video e l’altro, si scatta anche quelli che lei chiama “selfoni” salvo poi mettere tutto a posto e dedicarsi alla preparazione di un pranzetto salutare con chi è a casa con lei.

Perché non vediamo più Cristina in televisione?

Se vi state chiedendo perché è da tempo che non vediamo più Cristina Buccino in televisione sappiate che la risposta l’ha data lei stessa. La showgirl ha infatti deciso di abbandonare il mondo della tv per dedicarsi solo ai social che, a suo dire, sono nettamente più stimolanti.