Elettra Lamborghini ha aggiorna il suo profilo Instagram questa mattina ed ha fatto una confessione ai suoi fan riguardo la sua quarantena in piena emergenza Coronavirus: ecco le parole della famosa cantante.

E’ un periodo particolare per tutti gli italiani: l’emergenza Coronavirus obbliga i cittadini a restare nelle proprie case per evitare ulteriori ed eventuali contagi. Tutti i VIP intrattengono ogni giorno i loro fan e follower sui social con dirette e video per trascorrere qualche ora insieme: anche Elettra Lamborghini mostra quotidianamente tutte le attività che svolge in questa lunga quarantena. In compagnia della sua dolce metà, Afrojack, la cantante trascorre le sue giornate a fare puzzle o a leggere: stamattina, 18 marzo, la concorrente di Sanremo 2020 ha confessato come si sente. Ecco le sue parole.

Coronavirus, Elettra Lamborghini: “Inizio ad accusare il colpo”, la confessione della cantante

Elettra Lamborghini tramite il suo profilo Instagram aggiorna i suoi fan: questa mattina di 18 marzo la cantante ha confessato di iniziare ad accusare il colpo. Stare chiusi in casa non è facile e la bolognese ha rivelato come si sente tramite un IG story.

“Stamattina dopo 10 giorni di quarantena ho iniziato ad accusare il colpo. Sto impazzendo. Ormai sogno puzzle e ho quasi finito tutti i miei libri. E per fortuna che io e il mio maschio non litighiamo mai. Il mio corpo è fisicamente stanco di non fare niente: è incredibile ma è stancante” racconta la ‘twerking queen’ d’Italia. Aggiunge: “Ci riteniamo fortunati ogni giorno di essere sani, pensando alle povere persone in ospedale. Quindi ragazzi, sti ca**i se ci annoiamo. Pensiamo alle persone che sono negli ospedali e poi riparliamone. Vorrebbero essere loro al nostro posto…“. E così anche Elettra lancia un bel messaggio a tutti coloro che non ne possono più di stare in isolamento in casa: bisogna pensare positivo, andrà tutto bene!