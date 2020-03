Tiziana Ferrario: “Mio figlio ha il Coronavirus”, l’annuncio del volto storico del Tg1

L’annuncio della conduttrice del Tg1 Tiziana Ferrario: suo figlio ha il Coronavirus.

Purtroppo il Coronavirus non sembra essere uno di quei virus che fa tante differenze, anzi. Sebbene sia emerso che colpisce maggiormente le persone anziane, sta interessando anche i più giovani. Proprio come il figlio dello storico volto della televisione italiana, Tiziana Ferrario. La donna ha infatti raccontato al Corriere che suo figlio, 29 anni, è risultato positivo al Covid 19 e che, questo virus, gli ha letteralmente sconvolto la vita. A lui come a tante altre persone. Ma vediamo la sua testimonianza al Corriere della Sera.

L’odissea del figlio di Tiziana Ferrario con il Coronavirus

La giornalista del Tg1, Tiziana Ferrario ha raccontato ciò che il figlio 29enne sta vivendo per via del Coronavirus. Una odissea che sconvolge, soprattutto perché il giovane è molto sportivo e quindi si pensa sempre che siano soggetti meno a rischio. Un atleta, campione di atletica che aveva appena partecipato ai campionati italiani. Da martedì scorso però, racconta la mamma, il giovane ha iniziato ad avere la febbre a 38 e la tosse. Gli hanno detto, come a tutti, di prendere la tachipirina, ma questa febbre non passava e con la tosse è arrivato anche un po’ di sangue. Per questo è stato portato in pronto soccorso dove, dalle lastre, si è visto un inizio di polmonite. Da quel momento ovviamente c’è stato il tampone la positività al Coronavirus. Il giovane ora è in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non si sono aggravate. Ora bisogna solo aspettare.

Come è avvenuto il contagio?

La domanda che si fa il figlio di Tiziana, la mamma e tutti i familiari, è dove lo possa aver contratto poiché le persone con cui è entrato in contatto stanno tutte bene. Purtroppo e allo stesso tempo per fortuna, molte persone che sono positive al Coronavirus, sono anche asintomatiche.

Quindi a trasmettere la malattia potrebbe essere stato chiunque. Ecco perché torna prepotente la necessità di stare in quarantena e non uscire. Solo così si potrà fermare il contagio.