GF Vip, Valeria Marini eliminata: la reazione di Antonella Elia è incredibile; ecco cosa è accaduto durante la puntata di ieri.

Una puntata davvero ricca di colpi di scena, quella di ieri del Grande Fratello Vip. È accaduto di tutto: liti, emozioni e addirittura una proposta di matrimonio in diretta! Ma la prima novità della serata è stata la doppia eliminazione. A causa dell’emergenza Coronavirus, il reality di Canale 5 chiuderà in anticipo, motivo per il quale ieri ben due concorrenti hanno dovuto lasciare la casa. Il primo è stato Fabio Testi, che ha perso la nomination della settimana. La seconda eliminata, a sorpresa, è stata Valeria Marini, la meno votata in un televoto ‘lampo’, aperto durante la serata. E chi poteva gioire in modo non proprio velato? Antonella Elia, naturalmente. Che, nell’esultanza, improvvisa anche uno scatenato twerk. Diamo un’occhiata.

GF Vip, Valeria Marini eliminata: la reazione di Antonella Elia è tutta da vedere

È accaduto davvero di tutto, nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Ma la notizia più inaspettata è stata l’uscita, a sorpresa, di Valeria Marini. Si, perché la showgirl non era tra i nominati della settimana, ma un nuovo televoto è stato aperto proprio nel corso della puntata di ieri. E tra Sossio, Licia, Teresanna e Valeria è stata proprio quest’ultima a dover lasciare il reality definitivamente. Un’eliminazione tutt’altro che scontata: il verdetto ha sorpreso un po’ tutti. E ha fatto impazzire di gioia Antonella Elia, ‘rivale’ per eccellenza della Marini, nella Casa del GF Vip. La Elia non ha nascosto la sua felicità, lasciandosi andare a un balletto liberatorio, davvero scatenato. Con tanto di twerk! Date un’occhiata.

“È la mia serata”, ripete la Elia, che si è anche salvata dalla nomination. “La festa della liberazione”, ironizza Alfonso Signorini, riferendosi all’uscita di Valeria dalla Casa. E voi, cosa pensate della puntata in onda ieri 18 marzo?