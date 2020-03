Coronavirus, le serie tv USA si fermano per l’emergenza

Quali sono le serie televisive costrette a fermare le riprese per via dell’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus è più che mai attuale e, oltre ad interessare il nostro Paese, l’Italia, sta ormai coinvolgendo il mondo intero ed è stata definita una pandemia. Così il mondo delle serie televisive americane, con tutti quei titoli che ci hanno sempre tenuto compagnia e che aspettavamo con ansia arrivassero in Italia, si blocca. Visto infatti il numero sempre crescente di contagi negli USA, molti set televisivi hanno optato per uno stop in attesa di tempi migliori. Per preservare, insomma, se stessi, gli attori e chiaramente tutti gli operatori del settore.

Film, programmi e serie tv ferme per il Coronavirus

Quali sono allora i programmi tv e le serie che vengono bloccate per via dell’emergenza Coronavirus? Sicuramente stop alle trasmissioni dal vivo come i Saturday Live o i Night Show di Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon. Anche chiaramente i tv show come America’s Got Talent sono stati fermati. Si tratta di un imperativo quasi morale, hanno spiegato moltissimi produttori cinematografici e di serie televisive. Bisogna feramre

Le serie tv bloccate

Per quanto riguarda le serie televisive, invece, lo stop riguarda alcuni grandi show americani che arrivano anche nel nostro paese. Si parla di un fermo alle registrazioni delle nuove puntate per 2 o 3 settimane, a seconda di come si evolverà la situazione. Nello specifico parliamo di:

Grey’s Anatomy

Stranger Things 4

Marvel: le nuove serie per Disney +

NCIS, Chicago Fire

Chicago P.D.

The Walking Dead

Fear The Walking Dead

Empire, Fargo

Young Sheldon

Euphoria

American Crime Story: Impeachment

Morning Show

See 2

Suspicion

False Flag

The Witcher

Grace & Frankie

I film che vengono bloccati

Per quanto riguarda i film, anche in questo caso, moltissimi set sono stati bloccati e di conseguenza è arrivato anche lo stop alle riprese. Dovremo quindi avere un po’ di pazienza per vedere l’adattamento Tv de Il Signore degli Anelli, per il film Snowpiercer, Le Transperceneige…