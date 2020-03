Coronavirus, salta anche Made in Sud: cosa andrà in onda su Rai 2

Per via del Coronavirus salta anche la nuova edizione di Made in Sud: ecco cosa andrà in onda su Rai 2 al posto dello show comico

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. Il numero dei contagiati ha superato le trentamila unità, così come il numero dei morti ha addirittura superato la Cina. L’Italia è ufficialmente il paese più colpito dal temibile virus, nonostante non sia il paese in cui è nato il morbo. La quarantena di milioni e milioni di italiani potrebbero allungarsi fino al 25 aprile. Si attende il nuovo decreto del presidente Conte, che ha annunciato nuove restrizioni. Il paese è ormai al collasso.

Il Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi: alcuni programmi stanno continuando ad andare in onda ma senza pubblico in studio, altri sono stati ufficialmente sospesi, altri ancora sono slittati.

Coronavirus, salta Made in Sud: cosa andrà in onda su Rai 2

Come già era stato annunciato, salta la nuova edizione di Made in Sud, lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Impossibile registrare le puntate del programma, che di conseguenza slitta a data da destinarsi. La Rai, però, ha deciso di puntare sempre sul compagno di Belen Rodriguez e manderà in onda le repliche di Stasera tutto è possibile. Lo show televisivo condotto per la prima volta dal ballerino ha ottenuto un discreto successo sulla seconda rete e sarà riproposto in replica in prima serata. I telespettatori italiani avranno un motivo in più per staccare per un attimo la spina e concedersi un paio d’ore di risate e divertimento. Nella scorsa edizione di Stasera tutto è possibile sono intervenuti tantissimi ospiti: da Biagio Izzo a Maurizio Casagrande, fino a Sergio Paolantoni e Max Giusti.

Lo show riprenderà lunedì 23 marzo in prima serata su Rai Due e andrà in onda la prima puntata con ospiti Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero