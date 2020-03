Gemma Galgani, l’appello della dama di Uomini e Donne Over arriva sui social: “Fate come me”; ecco il post della dama che non è passato inosservato.

Tra le trasmissioni momentaneamente sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è anche Uomini e Donne. Quando tornerà in onda l’amatissimo programma di Canale 5? Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio sull’argomento, attraverso alcune stories Instagram. Ma, in attesa che tutto si risolva, i protagonisti del seguitissimo programma di Canale 5 continuano a tenersi in contatto con i loro fan attraverso i social. In particolare Instagram, il social network più utilizzato del momento. È proprio lì che, poco fa, la protagonista assoluta del Trono Over ha mandato un messaggio ai suoi followers. Parliamo di Gemma Galgani, la dama con cui la scoppiettante opinionista Tina Cipolarri dà vita a siparietti super esilaranti. Poco fa, proprio su Instagram, Gemma ha lanciato un appello ai suoi fan, invitandoli a seguire Amici come lei e commentare insieme la puntata di questa sera. Scopriamo le parole della dama.

Gemma Galgani, l’appello sui social: “Fate come me, stasera guardiamo Amici”

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 19. Una puntata che avrà una telespettatrice speciale. È Gemma Galgani, protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne. La dama pubblica un lungo post su Instagram, dove sottolinea l’importanza, in un clima “insolito e devastante” come questo, della televisione. La televisione, per Gemma, diventa una vera e propria compagnia, quasi un’amica. Ed è a questo punto che la Galgani parla di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda proprio questa sera: “Ci darà l’opportunità di svagare la mente per qualche ora, fra musica, canto e danza di qualità, con tutti gli accorgimenti del caso“. Ecco il post pubblicato da Gemma sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Un post davvero intenso quello di Gemma, che non nasconde la tristezza. La Galgani ringrazia tutto il team di Amici, che stasera le regalerà un sorriso, permettendole per qualche ora di non pensare a quanto sta accadendo in Italia.

Infine, Gemma lancia un vero e proprio appello ai suoi numerosi followers: “Fate come me, stasera guardiamo Amici come se fossimo vicini su un enorme divano e commentiamo insieme!”. Parole che toccano il cuore, quelle di Gemma. E voi, accetterete l’invito della regina del Trono Over? Appuntamento questa sera, ore 21.20, con il serale di Amici 19!