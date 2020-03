Conoscete tutti Enzo Miccio? E’ un famoso wedding planner e stilista, ma anche un volto noto della televisione italiana. Vi sveliamo tutto su lui!

E’ una delle firme più note del mondo della moda: il wedding planner e stilista è nato a Napoli ed è un concentrato di talento, simpatia, ironia e soprattutto, di stile! E’ capitano di una delle puntate di Ciao Darwin 8 ma questo non è l’unico programma a cui ha preso parte: Enzo Miccio è un famosissimo volto televisivo. E’ Fidanzato con Laurent Miralles, ma siete curiosi di conoscere tutto sulla sua vita? Vi sveliamo tutto.

Chi è Enzo Miccio: età, carriera e fidanzato del famoso wedding planner

Enzo Miccio è nato il 5 maggio 1971 in provincia di Napoli, a San Giuseppe Vesuviano. Fin da piccolo mostrò la sua passione per il mondo della moda decidendo di trasferirsi così a Milano per studiare all’istituto di Design. Dopo il diploma iniziò a lavorare nel settore dei matrimoni che diventò poi il suo punto di forza: nel 2009 inaugurò ‘Enzo Miccio Academy’. Dal 2006 organizza nozze di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport come Valeria Marini, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Imma battaglia e Eva Grimaldi. Nel 2005 ha debuttato in tv con ‘Wedding Planners’ su Real Time e dal 2009 ‘Ma come ti vesti?’ con Carla Gozzi. Sono tantissimi i programmi a cui ha preso parte, come Ballando con le stelle nel 2014, e di cui è stato anche conduttore, come Diario di un wedding planner. Ha interpretato anche un ruolo nel film ‘Puoi baciare lo sposo’. Anche nei reality ha saputo mostrare il suo super carattere: sta partecipando a Pechino Express che è ancora in corso ma soprattutto, lui è ancora in gioco!

Il Miccio è felicemente fidanzato con Laurent Miralles, uomo francese che lavora come dottore nel campo della medicina estetica.