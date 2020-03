Laura Chiatti, lo sfogo senza freni su Instagram: “Ignoranti!”, cos’è successo all’attrice, ecco a chi sono rivolte le sue parole nel dettaglio.

Laura Chiatti è una delle attrici più amate del cinema italiano. Felicemente sposata con Marco Bocci, anche lui super seguito, è spesso attiva sui social e racconta molto della sua vita quotidiana. Il suo profilo Instagram, tra l’altro, è particolarmente cliccato e conta ben 1 milione di followers. Tutti conoscono Laura, che è stata protagonista di numerosi film che hanno fatto la storia del nostro cinema, come Manuale D’Amore, Ho voglia di Te e tanti altri. L’attrice, dicevamo, è anche molto attiva su Instagram, dove spesso pubblica momenti della sua vita da mamma dei piccoli Enea e Pablo, o anche momenti di vita quotidiana con suo marito. Non mancano talvolta critiche nei suoi confronti, ma Laura è sempre molto diretta e risponde senza filtri alle accuse, facendo valere sempre le sue ragioni. Proprio a proposito del suo carattere molto schietto e sincero, poco fa l’attrice ha affidato a Instagram un suo duro sfogo: “Ignoranti!”, ha scritto. Con chi ce l’aveva? Scopriamolo insieme!

Laura Chiatti, il duro sfogo su Instagram: “Ignoranti!”, ecco con chi ce l’ha l’attrice

Laura Chiatti è sempre molto presente e attiva sui social, dove condivide molto della sua vita quotidiana. L’attrice ha un carattere molto forte e aperto e dice sempre quello che pensa, anche a costo di risultare a volte impopolare. Poco fa, ad esempio, si è sfogata senza freni su Instagram. Cos’è successo? Ve lo spieghiamo subito! In questo periodo di emergenza Coronavirus, tutti gli italiani sono in casa per la quarantena. O almeno così dovrebbe essere. Laura, che sta trascorrendo questo tempo in casa con la sua famiglia, si è scagliata contro tutti coloro che non rispettano l’ordinanza del Governo e continuano a uscire per motivi tutt’altro che necessari, favorendo in questo modo l’aumento dei contagi. Il post di Laura si basa sui dati. E sono dati davvero duri da digerire. L’attrice sottolinea infatti che in Cina in tre mesi ci sono stati 3100 morti per il Covid-19, mentre in Italia, a meno di un mese dall’esplosione dell’epidemia, ne sono stati contati già 3400. 300 in più in meno della metà del tempo. Numeri davvero terribili, che richiederebbero riflessione, ma soprattutto maggiore rispetto delle ‘restrizioni’ imposte dal Governo per cercare di fermare il contagio.

“Continuate a uscire! Ignoranti!”, scrive la Chiatti, che sembra davvero furiosa oltre che estremamente preoccupata per questa terribile situazione, che per il momento sembra proprio non accennare a migliorare.