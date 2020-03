Giulia De Lellis si lascia andare ad una confessione sul suo account Instagram: “È stato brutto”, ecco cos’è successo alla modella e influencer romana

Il Coronavirus ha costretto milioni e milioni di italiani a restare chiusi in casa. Il governo ha imposto una quarantena ‘forzata’ fino al 4 aprile, ma è probabile che nelle prossime ore arrivi un nuovo decreto straordinario. La quarantena, dopo gli ultimi bollettini drammatici diramati dalla Protezione Civile, potrebbe prolungarsi sino al 25 aprile. Il picco di contagi, infatti, potrebbe arrivare tra due settimane. Nel frattempo, la maggior parte degli italiani stanno rispettando la quarantena imposta dal governo. Molti altri, invece, hanno infranto le norme dettate dal governo. C’è chi si è spostato dalle regioni del Nord al Sud, chi si è allenato all’area aperta e chi scende tutti i giorni per andare a fare la spesa. Tutti atteggiamenti non in linea con le norme dettate dal governo e che potrebbero aumentare il rischio contagio.

Giulia De Lellis, la confessione su Instagram

I personaggi famosi, attraverso i propri account social, stanno cercando di sensibilizzare gli italiani. Il motto ovviamente è sempre lo stesso, “restate a casa“, ma c’è chi per impegnare tempo organizza delle dirette. Tra le influencer più seguite e soprattutto più attive in questi giorni ovviamente non può mancare Giulia De Lellis. La modella ed influencer romana, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante, sta organizzando una diretta al giorno per tenere compagnia ai suoi seguaci. Non mancano ovviamente i post e soprattutto le stories, dove la De Lellis racconta la sua giornata. Oggi pomeriggio ad esempio, attraverso le stories di Instagram, ha fatto una confessione: “Stamattina sono uscito a fare la spesa ed è stato veramente strano. È stato brutto“. La De Lellis poi ha aggiunto: “Tendo a fare sempre video ironici perchè è il mio modo di vivere le situazioni, soprattutto quelle pesanti. Sono sempre positiva e leggera, ma questa mattina, quando sono uscita, la mia leggerezza è andata via“. Effettivamente non sarà facile per noi italiani ritornare alla normalità di tutti questi giorni di quarantena forza. E non sarà stato facile nemmeno per Giulia, che fino ad oggi non aveva la minima percezione di cosa stesse succedendo in strada. La modella era abituata a vedere le persone fare la spesa felici, dialogando magari tra di loro, adesso invece è tutto diverso: tutti indossano mascherine e guanti, non ci si parla più e si resta davvero poco per strada.

La speranza è che tutto questo possa finire nelle prossime settimane. Gli italiani devono resistere.