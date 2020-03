Coronavirus, l’appello quasi in lacrime di Ornella Vanoni: “Mi fate piangere”

L’appello quasi in lacrime di Ornella Vanoni sui social per il Coronavirus: “Mi fate piangere”, ecco le parole della cantante

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il nostro paese. L’Italia è la nazione più colpita, più anche della Cina, luogo dove il virus ha iniziato a propagarsi. Più di trentamila contagi, oltre quattro mila morti, un paese ormai al collasso. Il governo italiano ha imposto la quarantena ‘forzata’ fino al 4 aprile, ma probabilmente ci sarà un nuovo decreto straordinario che la prolungherà fino al 25 aprile. Il picco dei contagi, infatti, potrebbe arrivare tra due settimane. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è esente dal contagio. La parola d’ordine è “restate a casa” per cercare di evitare il contagio. La maggior parte degli italiani sta rispettando la quarantena forzata, altri invece no. Molti italiani si sono sposati dalle regioni del Nord alle regioni del Sud, altri continuano ad uscire di casa per motivi futili. Il Presidente del Consiglio Conte potrebbe aumentare le restrizioni. Il temibile virus nel frattempo si è diffuso in tutto il mondo, tanto che l’OMS ha parlato di pandemia.

Il mondo dello spettacolo, del cinema e della musica si sta mobilitando per sensibilizzare gli italiani. Tutti i personaggi famosi ovviamente stanno invitando i propri connazionali a restare a casa e ad uscire solo per motivi di lavoro, salute o per andare a fare la spesa. Per occupare il tempo, molti stanno organizzando delle dirette sui propri account social. Altri ancora, invece, pubblicano degli sfoghi in cui cercano di far ragionare quelle persone che non stanno rispettando la quarantena. Anche la Vanoni ha pubblicato il suo personale sfogo sui social network, dichiarando: “Ho un’età per cui è giusto che io non esca perché sono a rischio eccome. Ma non lo faccio solo per me. Lo faccio per rispetto a tutti gli altri”. La cantante poi si è scagliata contro coloro che escono di casa per motivi futili: “Ve ne rendete conto che fate morire tutti questi medici, tutti questi disgraziati. Dobbiamo stare a casa. Vi scongiuro. State a casa, mi viene da piangere. Vedo alla televisione gente per strada, gente al sole. Ma siete matti?”

La Vanoni aveva la voce rotta ed è riuscita a stento a trattenere le lacrime. La cantante ha lanciato un appello agli italiani, sperando di riuscire a sensibilizzare la popolazione. Chi esce di casa, infrangendo le norme dettate dal governo, oltre a rischiare una denuncia, rischia anche di aumentare il contagio.