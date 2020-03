Pago ha pubblicato sul suo account Instagram una dedica commovente per il figlio Nicola: “Mi manchi”, ecco le parole del cantante ed ex gieffino

Pacifico Settembre, in arte Pago, è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante, in precedenza, aveva partecipato anche a Temptation Island Vip insieme a Serena Enardu. La loro esperienza nel reality show di Canale 5 ha tenuto incollati al televisore milioni e milioni di italiani. Alfonso Signorini ha così scelto prima il cantautore e poi la sua compagna per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due, che si erano lasciati a Temptation Island Vip, sono tornati insieme nella casa più spiata d’Italia. La loro esperienza, però, è stata abbastanza breve. Nessuno dei due è riuscito ad arrivare in finale ed hanno dovuto abbandonare anzitempo la casa del GF VIP 4.

Pago, la dedica commovente al figlio

Nella casa più spiata d’Italia, Pacifico Settembre ha spesso parlato del suo rapporto speciale con il figlio Nicola, nato dalla storia d’amore con Miriana Trevisan. Il cantautore è molto legato al piccolo Nicola e una volta uscito dalla casa del Grande Fratello è stato sicuramente la prima persona che ha voluto incontrare. Adesso però, per forze maggiori, Pacifico Settembre non può abbracciare Nicolino, come lo chiama lui. Il Coronavirus, infatti, ha costretto milioni e milioni di italiani alla quarantena ‘forzata’. Il cantautore ed ex concorrente del reality show di Canale 5 ha pubblicato una lunga dedica commovente per Nicola sul suo account Instagram. Il cantautore ha raccontato cos’è successo prima del decreto emanato dal governo italiano e poi ha aggiunto: “Mi manchi e verrei da te anche strisciando, così fa un genitore, ma cancellerei tutto quello che cerchiamo di insegnarti”, così facendo infatti infrangerebbe le norme dettate dal governo. L’ex gieffino poi prosegue: “Io farò di tutto, promesso, dovesse prolungarsi troppo, a costo un giorno di infilarmi una tuta da palombaro. Ora però facciamo i bravi”.

Non sappiamo quanto durerà questa emergenza. Il decreto dovrebbe terminare il 4 aprile, ma è probabile che ci sia un nuovo decreto straordinario e che la quarantena duri fino al 25 aprile. In ogni caso bisognerà ascoltare e soprattutto rispettare le norme dettate dal governo. Solo in questo caso potremo uscire da questa emergenza che ha colpito in nostro paese e ormai tutto il mondo. Gli italiani devono stringere i denti, resistere e soprattutto restare a casa. Torneremo ad abbracciarci forte.