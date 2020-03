NCIS, anticipazioni del 21 marzo: trama e colpi di scena episodio 6

NCIS, anticipazioni del 21 marzo: scopriamo la trama e colpi di scena dell’episodio 6 in onda stasera in prima serata dalle 21:20 su Rai Due

Una nuova e avvincente puntata stasera su Rai Due della serie crime che ormai da anni emoziona e appassiona i telespettatori. Quella di questa settimana è il seguito della precedente puntata, andata in onda settimana scorsa, il 14 marzo. La squadra è stata punita dal Direttore Vance per avergli tenuto nascosto il ritorno di Ziva David. Nel frattempo però gli omicidi non si fermano e nuovi casi continuano a tener occupata la squadra di Gibbs. Vediamo ora dove eravamo rimasti settimana scorsa e cosa accadrà questa sera…

Episodio 5: Un cavallo imbizzarrito attraversa di corsa il cimitero di Arlington e dalle staffe cadono due stivali dentro cui vengono ritrovati due piedi amputati. Nel frattempo la squadra è alle prese con la punizione di Vance per non avergli detto dell’arrivo di Ziva, dovranno pulire, ordinare e catalogare l’archivio delle prove. Gibbs infrange però la punizione e porta la squadra con se per indagare su quanto accaduto nel cimitero, portando alche Palmer. La quadra scopre che i piedi appartengono al Sergente Holtzman, veterano della Marina Militare, e che sono stati recisi con una sega manuale. Kasie scopre che la dottoressa Bell, che lavora al centro veterani, potrebbe essere implicata nel caso. Il corpo del Sergente viene ritrovato poi in una discarica vicino, insieme ad una donna, anche lei veterano della Marina Militare in congedo. Mentre la squadra è costretta ad indagare sul caso e a completare la punizione, si scopre che gli arti della donna trovata insieme ad Holtzman si trovano in uno degli armadietti della dottoressa Bell.

Un Brutto Risveglio: Caso difficile per la squadra di Gibbs… La vittima è il figlio di un sottufficiale della Marina, ucciso durante il party di bentornato organizzato per festeggiare la sua scarcerazione anticipata. Durante le indagini si scopre che la vittima durante il carcere aveva iniziato a lottare ed è stato molto amico di Dante Brown, amico di Kasie. La donna non crederà al suo coinvolgimento e per questo motivo ci saranno molti attriti all’interno della squadra. L’uomo dichiara che la vittima voleva essere aiutata a voltare pagina e a iniziare una nuova vita. La sua situazione si complica quando l’arma del delitto viene ritrovata sotto la brandina del suo cane. Cosa succederà con Kasie dopo questa rivelazione?