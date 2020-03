Adriana Volpe rompe il silenzio: ‘Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia’, il primo messaggio social

A poche ore dal suo abbandono al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe scrive il suo primo messaggio social: le parole sono davvero da brividi.

È stata una delle vere e proprie protagoniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe. Con il suo fare da donna matura e materno, l’ex conduttrice della Rai si è dimostrata un vero punto di riferimento per la maggior parte dei suoi compagni. È proprio per questo motivo che la sua volontà inaspettata ed improvvisa di abbandonare la casa è stato un fulmine a ciel sereno. Seppure sofferta, è stata una decisione più che inevitabile. In questo momento davvero particolare e drammatico per tutto il nostro paese, Adriana ha ritenuto necessario stare accanto alla sua famiglia. E, soprattutto, a suo marito. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, il padre di suo marito è morto. Quindi, la sua decisione è più che giusta. Tuttavia, qualche istante fa, è arrivato anche il suo primo messaggio social. Ecco le parole da brividi della bella Volpe.

Adriana Volpe, il primo messaggio social dopo l’abbandono della casa

Non deve essere affatto un momento facile per Adriana Volpe, suo marito e tutta la sua famiglia. Qualche ora fa, il suocero Ernesto Parli è venuto tristemente a mancare all’affetto dei suoi cari. Ed è per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex conduttrice della Rai ha voluto scrivere il suo primo messaggio social da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Meno di un’ora fa, infatti, l’ex concorrente non soltanto ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori che, in questo momento davvero difficile per lei, le stanno dimostrando un affetto davvero smisurato, ma si è lasciata andare anche a delle parole davvero da brividi. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

‘Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinta che andrà tutto bene’, queste le parola di Adriana Volpe dopo aver ringraziato tutti i suoi sostenitori che le stanno dimostrando il loro affetto, solidarietà e calore in questo momento davvero drammatico. E, poi, dopo conclude: ‘Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia’. Insomma, delle parole davvero brividi. Che, d’altronde, fanno chiaramente intendere la difficile situazione che lei e la sua famiglia stanno vivendo in questo momento. Forza Adriana!

La reazione dei gieffini al suo abbandono

Come dicevamo precedentemente, la notizia dell’abbandono del Grande Fratello Vip di Adriana Volpe è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. È proprio per questo motivo che, appena varcata la porta rossa, i suoi compagni di viaggio si sono lasciati andare a diversi sfoghi.