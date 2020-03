Amici, il messaggio da brividi di Alessia Marcuzzi durante la puntata di ieri: “È l’unica cosa che ci permette di toccarci il cuore”.

Ieri, 20 marzo 2020, è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 19. La quarta e terzultima puntata del talent di Maria De Filippi: venerdì prossimo, infatti, ci sarà la semifinale. E le emozioni, durante la diretta di ieri sera, sono state davvero tantissime. La conduttrice stessa non ha trattenuto le lacrime, quando il cantante Jacopo è stato eliminato. Ma grande protagonista della puntata di ieri è stata anche Alessia Marcuzzi, che si è aggiunta a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte nella giuria. Durante la serata, la conduttrice de Le Iene ha inviato un messaggio bellissimo, che ha emozionato tutti. Ecco le sue parole.

Amici, il messaggio da brividi di Alessia Marcuzzi: “La musica è l’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente”

Alessia Marcuzzi ha fatto parte della giuria della quarta puntata del serale di Amici. E, durante la serata, la conduttrice ha emozionato tutti con le sue parole. Dopo un’esibizione di Giulia, la Marcuzzi parla dei flash mob che, questa settimana, sono partiti dalle case degli italiani. In particolare, fa riferimento a Napoli e alla canzone di Andrea Sannino ‘Abbracciame’. “Voi napoletani siete così passionali”, afferma la conduttrice rivolgendosi a Giulia. Poi, il messaggio che tocca il cuore: “La musica è l’unica cosa che, in questo momento, ci permette di toccarci il cuore senza doverci toccare fisicamente, perché la musica arriva dovunque.” La Marcuzzi prosegue ringraziando i protagonisti del programma e Maria: “State mandando un messaggio pazzesco. Grazie anche a te Maria, stiamo andando in onda in un momento così difficile. Ma la musica è davvero l’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente.” Un messaggio da brividi, che emoziona tutti. “Hai detto una bellissima cosa”, è la risposta di un’emozionata Maria De Filippi.

Un momento davvero emozionante, quello di ieri ad Amici, che ha toccato il cuore dei telespettatori. La gara, intanto, continua: i semifinalisti ufficiali di Amici 19 sono Nyv, Gaia, Nicolai, Javier e Giulia. Chi riuscirà ad accedere al gran finale? Appuntamento a venerdì prossimo, su Canale 5.